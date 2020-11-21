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PS 5熱賣 台鏈營運火

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導
圖／經濟日報提供
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索尼（SONY）新世代遊戲主機PS 5在英國開賣，出現搶購人潮，由於英國人瘋搶，導致零售網站也癱瘓，黃牛甚至開出兩倍價格，法人預期，相關供應鏈包括組裝廠鴻海（2317）與和碩、機殼廠鴻準、電源供應器台達電、光寶科、鏡頭廠今國光等廠商本季業績添柴火。

為應付兩大日系遊戲機（另一為任天堂）旺季到來，鴻海之前就宣布，子公司鴻富錦精密電子（煙台）將增資關聯企業鴻富泰精密電子（煙台）1億美元（約新台幣29億元），煙台廠為鴻海家用遊戲主機組裝重鎮。市場認為，此次增資主要是因應PS 5上市以及任天堂Switch熱賣，在煙台廠擴產。

PS 5於英國時間11月19日正式開賣，英國原價為449英鎊，無光碟機版本則為349英鎊。不過，大量搶購的風潮讓零售商網站癱瘓，有投機者以近1,000英鎊在拍賣網站兜售，想趁機賺一筆。

民眾爭相搶購，導致「GAME」和「約翰路易斯」（John Lewis）百貨公司等英國主要電玩零售商的網站紛紛癱瘓，英國最大零售商特易購（Tesco）甚至架設獨立網站，專門處理大量想購買PS 5的消費者，但是也當機，科技巨頭亞馬遜（Amazon）亦無法倖免。

除了網路銷售火熱，玩家也選擇來到實體店外排隊，包括利物浦洛德街（Lord Street）、斯特拉特福（Stratford）的西田百貨公司（Westfield）等「GAME」分店外，都排起長長人龍。

索尼遊戲子公司 Sony Interactive Entertainment（SIE）社長兼 CEO Jim Ryan 之前表示，截至目前為止的預購情況來看，PS 5可說有「顯著」的需求。PS 5在美國開放預購後最初12小時的訂單量，相當於PS 4 12周的訂購數量。Ryan 表示，目前正持續加快速度生產 PS5，希望能在耶誕節前後將PS 5送交到所有消費者手上。

PS 5遊戲機憑藉高規格、極具戰略性的價格，有望超越PS 2，成為史上最暢銷的家用遊戲機產品。樂天證券分析師今中能夫指出，PS 5銷售量有望超越PS 2（全球累計銷售量為1.57 億台）。預估PS 5開賣後五到六年間的全球銷售量將達2億至3億台。

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