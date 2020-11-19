台指期夜盤震盪 嘗試站回平盤之上

川普卸任前訪台的議題其實是個燙手山芋，來了對台灣不一定利大於弊，反倒是如果能在明年一月之前簽署台美BTA，甚至FTA(自由貿易協定)，那麼對台灣來說就是壓對寶了。所以說美豬美牛的議題其實是開弓的箭，沒有回頭路，而且不僅是沒有回頭路，對台灣的經濟來說，也是必須要走的路。

2020-11-19 16:55