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台指期夜盤震盪 嘗試站回平盤之上

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台指期夜盤開盤後一度衝高至13,789點，惟隨後快速回落，低點來到13,685點，22時則拉升至平盤附近震盪，跌16點或0.1%，嘗試站回平盤之上。

法人指出，外資現貨賣超47億元，期貨淨多單續減至23,372口；自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權 OI 之差距為1萬餘口，買權賣權OI增量呈現相當；周選方面，今日下跌賣權OI增量卻大於買權，目前選擇權下檔仍屬有撐。

綜合以上，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性格局，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。台股技術面目前仍屬創高階段，短線在量能並無失控爆量，以及5日均線未被跌破下，台股仍以強勢偏多看待。

台股 期貨

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