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櫃買市場獲資金敲進 攀近四月新高

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
11月19日櫃買市場概況。
11月19日櫃買市場概況。

台股集中市場19日未能延續連漲氣勢，轉向震盪，櫃買市場則獲資金敲進，攀近四月新高，當中光學、遊戲、生醫族群挾基期低及轉機題材優勢，吸引短多點火，為昨櫃買市場多方熱點。

紐約下達停課令，美股聞訊下跌，亞股震盪消化利空，台股加權指數19日早盤雖一度創歷史新高至13,785點，然不敵權值股賣壓出籠，隨即向下壓回，成交量並較前一交易日縮減。

權值股表現溫吞，中小型股則相對活躍，櫃買指數在買盤轉進下，表現較大盤強勢，上漲0.49點或0.2%，收在170.47點，來到近四月高點，當中，光學、遊戲軟體、和生技為主的防疫概念股等表現相對強勢。

光學次產業多元，買盤多集中在有綠電題材的太陽能股，以及挾有多鏡頭趨勢的手機光學鏡頭股，此外，在目前台股評價位處高檔之際，部分基期較低的光學股也為特定買盤青睞的標的。

遊戲軟體股基本面具轉機，加上歐美疫情尚未趨穩定，遠距生活、宅經濟等商機仍有發展的空間，吸引短多再度點火相關概念股，其中華義、辣椒兩檔漲停，表現最為強勢。

歐洲和美國疫情嚴峻，新增確診人數持續飆升，紐約市重啟停校措施，生技為主的防疫概念股能見度提升，連兩個交易日轉強，同時也可見多方資金趁勢拉抬醫材、保健等生技題材股。

法人表示，美國疫情增溫，也使得全球股市恐再面臨震盪，加上美股多數至本周並未因疫苗利多再創新高，宜留意多空變化，短線上操作上切勿過度追高，並追蹤外資後續進出動向。

櫃買指數 台股

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