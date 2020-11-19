金管會盯外資買反向ETF 期許不超過3成

央行外匯局本月初發函給金管會，懷疑外資利用反向ETF炒匯，金管會主委黃天牧今證實，央行發函後已找發行反向ETF的投信溝通，期許外資持有單一檔反向ETF不要超過3成。證期局今晚說明，主要是讓各投信採自律性控管，以達到分散投資人的目標。

證期局副局長蔡麗玲表示，既然央行有疑慮，因此有去找發行反向ETF的投信做了解，也有透過券商來了解外資在投資反向ETF上的交易策略，經過了解後，外資運用台股反向ETF的策略，主要是為降低市場風險多頭部位避險，在買進強勢個股同時也買進台股反向ETF，有些則是投資策略上的套利。

目前國內發行反向ETF的投信有4家，蔡麗玲表示，目前主要是希望各投信自律性控管，由投信從市場去做分散，從商品管理角度來看，如果投資人過度集中希望投信自己做自律管理。

要如何降到三成以下？證期局表示，因為反向ETF是策略型商品，投資人基本上都不會持有太久，如果外資賣掉想要再做申購，投信可以拒絕。