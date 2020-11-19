迎年底做帳行情 蔡鎮村：逢低偏多布局

國際金融市場以新冠疫情相關議題所主導，當疫苗露出曙光時，激勵股市上揚，但新增確診率高漲，又造成市場拋售潮。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台灣對新冠疫情防範較佳，受到疫情的干擾較低，況且台灣經濟面穩健，第3季上市上櫃獲利創新高及外銷訂單持續增長（明日即將公告10月外銷訂單，預估增長到530億美元，9月501億美元）。

目前是財報空窗期，且投資機構積極邀請上市上櫃公司法人說明會，對公司展望做說明。本月外資積極買超台股，台股驚驚漲之下，集中市場融券增加的速度高於融資，顯示軋空的力道持續。再依照往年的年底做帳行情特別明顯（加權指數於去年12月漲4.42%）。因此，為迎接年底做帳行情，投資人宜逢低偏多布局；除非是有避險需求，偏空操作者要設定妥當停損停利機制。