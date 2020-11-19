迎年底做帳行情 蔡鎮村：逢低偏多布局
國際金融市場以新冠疫情相關議題所主導，當疫苗露出曙光時，激勵股市上揚，但新增確診率高漲，又造成市場拋售潮。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台灣對新冠疫情防範較佳，受到疫情的干擾較低，況且台灣經濟面穩健，第3季上市上櫃獲利創新高及外銷訂單持續增長（明日即將公告10月外銷訂單，預估增長到530億美元，9月501億美元）。
目前是財報空窗期，且投資機構積極邀請上市上櫃公司法人說明會，對公司展望做說明。本月外資積極買超台股，台股驚驚漲之下，集中市場融券增加的速度高於融資，顯示軋空的力道持續。再依照往年的年底做帳行情特別明顯（加權指數於去年12月漲4.42%）。因此，為迎接年底做帳行情，投資人宜逢低偏多布局；除非是有避險需求，偏空操作者要設定妥當停損停利機制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言