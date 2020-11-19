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台股早盤紅翻黑 13,700點窄幅震盪

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（19）日開盤上漲1.97點。（本報系資料庫）
台股今（19）日開盤上漲1.97點。（本報系資料庫）

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，導致台股今（19）日開盤上漲1.97點，開在13,775.26點，早盤由紅翻黑，小跌約40點，在13,700點之上窄幅震盪。

美股早盤受惠輝瑞新冠疫苗再傳利多，不過盤中因紐約市宣布擴大防疫限制，使得四大指數全數轉跌，科技龍頭股FAAMG亦表現疲弱，收盤均下跌接近1%。

終場道瓊工業指數下跌344.9點，或1.15%，收在29,438點；標普500指數下跌41.7點，或1.15%，收在3,567.79點；Nasdaq指數下跌97.73點，或0.82%，收在11,801.6點；費半指數下跌18.3點，或0.72%，收在2,530.59點。

展望後市，法人認為，美國總統拜登勝選，加上防疫疫苗進展快速，疫情將可望逐步緩解下，全球BV行情啟動。考量外資本月積極買超台股，搭配全球資金寬鬆，及第4季進入產業與法人作帳旺季下，台股維持多頭格局不變。

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