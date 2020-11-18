台股12月投資勝率高 卡位首檔5G ETF正逢時

台股加權指數上周也站上13,000點並再創歷史新高，究竟選後台股投資該何去何從？國泰投信總經理張雍川表示，選後市場氛圍轉強，投資人要趁勢抓住未來大趨勢，以目前來看，台灣有政府國家隊力挺5G布建，疫情加速全球網路高速需求，5G發展銳不可擋，預估2021年進入爆發期，台灣擁有全球最強的5G供應鏈，國泰投信今(18)日推出正港台灣國家隊的國泰台灣5G+ ETF(00881)，輔以觀察歷來美國大選後台股上漲機率高，且12月是台股上漲機率最高的月份，現在進場有望掌握台股漲勢，更是預先掌握5G大商機的絕佳時機。

根據Ericsson預估，5G將帶動金融、農業、汽車、能源等十大產業的ICT(資訊與通信科技)投資達1.5兆美元。台灣在5G領域的佈局在全球具有舉足輕重的角色，今年下半年來，國內電信業陸續推出5G服務，正式開啟台灣5G電信新時代，而政府也祭出實質政策大力作多，核定台灣5G行動計畫，規劃2022年前將投入204億元，藉由政策加持讓「5G設備，台灣製造」目標達陣，持續讓台灣成為全球5G供應鏈的關鍵夥伴。

環顧當前市面上聚焦5G題材的ETF僅有三檔，投資標的主要鎖定美股、陸股，然事實上台灣是全球最頂尖的5G供應鏈，近8成5G基地台零組件仰賴台廠供應，這使得11月18-24日募集的國泰台灣5G+ ETF備受市場期待。

這檔ETF是台灣正港第一檔100%鎖定台廠5G題材的ETF，追蹤臺灣5G+通訊指數成分股涵蓋5G上、中、下游各應用面向，且關注6G、甚至7G的投資機會，像是穩懋、華通等國內科技廠已開始切入6G星鏈計劃(Starlink)，對於這些超世代科技供應鏈投資先機，都會伺機進場、靈活布局。

國泰台灣5G+ETF經理人蘇鼎宇指出，觀察2019年各國陸續啟動5G計畫迄今，臺灣5G+通訊指數漲幅高達73%，表現較台股勝出近一倍、超額報酬逾3成，這股勢頭有望在蘋果iPhone 12等5G新機帶動下續延，近日美國晶片大廠高通也表態看好5G升級需求，預測明年5G晶片有望熱賣超過5億顆，如此將使台灣5G供應鏈及相關類股未來表現更值得期待。