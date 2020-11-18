盤中零股交易 四成買台積

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台股權王台積電昨（17）日盤中一度突破500元、達506元創下掛牌新天價，小資族大舉搶進帶動台積電盤中零股成交高達112萬股同步創紀錄。證交所統計，自盤中零股開放以來，投資人最愛買就是台積電，平均高達四成金額都在買權王，對此證交所副總經理陳麗卿表示樂觀其成，「看來有投資台積電的投資人都賺錢。」

陳麗卿表示，因為台積電創新高，看來昨天之前用零股買進的投資人都賺錢。她表示，零股交易屬於長期投資，本來就訴求定期定額拉長買；讓投資人長期當好公司股東。

證交所昨日舉行董事會後例行記者會，適逢盤中零股交易火熱，在台積電登高一呼下，不僅權王成交股數衝上112萬股新高，全天盤中零股交易也衝出10億元新猷。證交所公布自10月26日盤中零股實施以來的15個交易日，投資人最愛買的就是台積電，大幅超越其他股票。

統計盤中零股實施以來，每天平均成交金額為4.83億元，占大盤成交比重約0.22%，計入盤後的零股成交比重有0.33%，相較實施前的0.11%～0.12%增加約兩倍。其中，台積電推升買氣魅力非凡，每天平均41%成交額集中台積電，金額1.97億元，遠超越第二名股王大立光的12%和0.5億元。

另外，三到十名有聯發科、元大台灣50、國巨、鴻海、敦泰、元大高股息、祥碩及統一超。

台積電 零股

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