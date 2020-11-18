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1,348億 外資本月狂敲台股
台股受「護國神山」台積電加持，昨（17）日指數再攀歷史新高。其中外資昨日買超台股151億元，在本月以來12個交易日，只賣超一天，累計本月以來買超台股1,348億元，創一年多來新高。
美股等指數大漲，台股昨日在台積電領軍下，開盤大漲200多點，衝上13,780點，隨後獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂，終場加權指數上漲41點、收13,593點，上市櫃總成交量為3,213億元，其中上市為2,394億元。
總計昨日台股共有七亮點吸睛，成為市場熱議的焦點。七亮點包括：指數創歷史新高、台積電股價創歷史新高、台積電市值創歷史新高、台積電占大盤比重創歷史新高、外資持有台積電市值創歷史新高、上市櫃市值創歷史新高、外資本月買超創一年來新高。
台股連三天改寫歷史新高，連七天站在13,000點之上，市值登上41.41兆元的歷史新高；櫃買指數昨日雖然小跌0.08%，但市值也有3.96兆元，上市櫃總市值再創新高，達45.37兆元，連兩日都在45兆元之上。
大盤頻寫新猷，台積電是最大功臣。台積電ADR在16日大漲逾6%，帶動昨日盤中現股創下506元歷史天價，市值突破13兆元、達13.12兆元，終場收485.5元、漲1.5元（漲幅0.3%），仍然創收盤新高。
另外，外資昨日雖然調節台積電1,109張，但持有台積電部位的市值高達9.65兆元，再創歷史新高。
外資昨日買超台股151億元，在本月以來12個交易日，只賣超一天，累計本月以來買超台股1,348億元，創一年多來新高。不過，內資則站在賣方。投信五連賣；自營商則由買超轉為賣超1.1億元，合計三大法人買超149.4億元。
外資大買特買之際，國家隊則逢高調節。八大官股券商昨日賣壓縮小，但仍賣超0.8億元，累計連五賣，共賣超108億元。
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