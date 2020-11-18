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就市論勢／蘋概、車電、PCB 搶鏡

經濟日報 / ■賴建承（大展證券投顧總經理）

盤勢分析

受惠Moderna宣布旗下疫苗達94.5%有效性，同時不須超低溫儲存，正常冷藏即可，推升美股再度走揚，道瓊、標普、費半三大指數收盤刷新歷史新高，其中費半指數更是大漲2.48%。

不過，在大漲後仍須留意美政局變化，同時新刺激方案的延宕對於經濟復甦也會有負面因素，加上聯準會（Fed）購債政策是否改變也不容忽視，故短線大漲後的美股建議觀察5日線是否有守。

台股台積電ADR大漲帶動下，連續兩日噴出創新高，台積電股價還一度突破500元大關，見到506元，但是因指數的上漲過度集中於台積電，反而出現拉抬指數調節中小型股的現象。

另一方面，昨（17）日指數與5日線正乖離率過大，在台積電開高走低下，終場指數收黑K，所幸量能控制得宜，研判5日線不破短多格局可望持續。

不過昨日外資台指期淨多單減少3,281口至26,705口，同時為12,480點（短線低點）上漲以來第13天，且今（18）日又是台指期結算，故結算後外資態度是否持續偏多，將是台股再挑戰新高的關鍵。

此外，提醒投資人一旦出現3,000億以上大量、且收黑破5日線，屆時將有回測前高13,031點的壓力，故在類股輪動迅速下，須提防技術面與籌碼面的變化。

投資建議

目前台股並未出現爆量收黑現象，故只要5日線不失守，仍建議偏多操作。科技股以半導體、IC設計、蘋概股、5G網通、PCB、汽車電子等為焦點；傳產則以個股點放為主，同時可留意投信與集團作帳股。

由於類股輪動快速，操作切忌追高，個股建議以月線作為多空分水嶺，持股比重不超過五成。

台積電 台股

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