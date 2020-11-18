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群益證輔導 詠業明登興櫃

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
詠業科技今日舉辦興櫃前法人說明會，董事長蘇開建(中)、副董事長葉宗壽(左)、總經理李瑞榮(右)。群益金鼎證券／提供
詠業科技今日舉辦興櫃前法人說明會，董事長蘇開建(中)、副董事長葉宗壽(左)、總經理李瑞榮(右)。群益金鼎證券／提供

詠業科技（6792）今（18）日辦理興櫃前法人說明會，由群益金鼎證券負責輔導上市櫃，預計明日登錄興櫃交易。詠業近二年度的營收分別為新台幣8.6億元、11.1億元，整體營運穩定成長。

群益金鼎證券指出，詠業長期致力於各式無線通訊用之天線及模組、壓電元件與超音波傳感器等之研發、製造與銷售，並提供線路保護元件整合解決方案，實收資本額為4.38億元，為上市公司達方電子 （8163）的之子公司。

群益金鼎證券表示，詠業在材料配方研發、微波電路設計、超音波模組設計、製程技術整合等方面，擁有優越技術能力與經驗，在車載衛星導航天線及真無線藍牙耳機（TWS）無線藍牙耳機等無線通訊市場，以高性價比取得豐碩營運成果。

詠業也是台灣壓電陶瓷元件之最主要供應商，產品應用領域包括水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計等。

另外，詠業在過電壓及過電流保護元件方面，提供完整電路保護解決方案，擁有堅強的應用工程師（FAE）團隊及設備精良的實驗室，能滿足客戶一站購足的需求。

群益金鼎證券指出，詠業產品定位符合市場需求，在微型化設計、高功能材料配方及低成本量產能力上，有獨到的技術為後盾，取得各國專利超過60件，服務的客戶多數為全球知名企業，近年營收及獲利屢創佳績。

真無線藍牙耳機 群益

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