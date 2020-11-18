5G火熱 元大兩ETF犀利

新冠肺炎疫苗進展再傳佳音，各機構看好5G成為下個十年股市領頭羊並加速發展，利多激勵台積電17日股價創下500元天價，美國晶片龍頭高通今年來暴漲逾69%，半導體設備大廠科林研發也大漲50%，市值同步大漲呼應相關龍頭股競爭力。投資全球5G龍頭股的熱門ETF-元大關鍵科技ETF（00876）17日收盤23.83元，齊步創新猷，掛牌以來僅四個月大漲近20%。

根據瑞士信貸預測，2021年全球5G手機出貨上看4.9億至5億支，將較今年呈翻倍式成長。法人指出，投資人想掌握5G大商機，應挑選全球產業中的「5G菁英龍頭股」，唯有龍頭股領漲抗跌能穩度多空打造資產成長的護城河，更重要是「通吃全球贏家」才能不錯過任一市場的投資機會。

目前台股投資5G的商品琳瑯滿目，首要的類型是投資全球產業的5G基金，這類產品最大特色是從世界各地找5G產業中的菁英龍頭，全面參與國際趨勢，另有一種投資區域的5G產業，主要自特定市場找出相關供應鏈，較為連動特定市場的景氣發展。

元大投信投資團隊表示，全球型的5G商品還兼具三大獨特利基，為區域型產品所無，首先是投資選股不僅從各地找出5G供應鏈佼佼者，更藉由全球汰弱留強找出菁英中的菁英和最強龍頭。投資人為何要投資龍頭股？因為龍頭強大的競爭力往往決定了能領先同業的獲利能力，造就領先股價。

其次，全球型投資帶來「世界級」績效，不囿限於區域市場和特定貨幣的波動干擾。投資人投資主題式產品，最怕看對趨勢、少賺價差，甚至賠了匯差，全球型商品既能分散風險也控管波動，投資人不怕大跌停損，長線變短線錯失反彈。

第三，不想錯過強勢美股且帶頭5G發展的美國市場商機，現行產品也只有全球5G基金涵蓋到美國。

以台股掛牌的元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技ETF為例，兩檔透過全球布局掌握5G菁英中的菁英，十大成分股清一色是全球產業排名前三的世界級公司，讓投資人能在5G供應鏈「通吃贏家」。

你想買5G含金量最高的晶片龍頭股，不用侷限在台股只能買到聯發科，還能一起投資高通、博通甚至是開始自製晶片的蘋果。

這些龍頭股經歷金融海嘯、歐債危機等大空頭循環，營運體質不斷茁壯，使今年以來即使面臨疫情考驗，這些龍頭股不僅沒有倒閉風險，還能在空頭時抗跌，多頭時領漲，締造領先績效。

觀察該兩檔5G ETF的十大成分股於2019至2020上半年各季平均毛利率皆穩健達到44%至50%，幾乎完全不受疫情利空打擊。