聽新聞
test
0:00 / 0:00

5G火熱 元大兩ETF犀利

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新冠肺炎疫苗進展再傳佳音，各機構看好5G成為下個十年股市領頭羊並加速發展，利多激勵台積電17日股價創下500元天價，美國晶片龍頭高通今年來暴漲逾69%，半導體設備大廠科林研發也大漲50%，市值同步大漲呼應相關龍頭股競爭力。投資全球5G龍頭股的熱門ETF-元大關鍵科技ETF（00876）17日收盤23.83元，齊步創新猷，掛牌以來僅四個月大漲近20%。

根據瑞士信貸預測，2021年全球5G手機出貨上看4.9億至5億支，將較今年呈翻倍式成長。法人指出，投資人想掌握5G大商機，應挑選全球產業中的「5G菁英龍頭股」，唯有龍頭股領漲抗跌能穩度多空打造資產成長的護城河，更重要是「通吃全球贏家」才能不錯過任一市場的投資機會。

目前台股投資5G的商品琳瑯滿目，首要的類型是投資全球產業的5G基金，這類產品最大特色是從世界各地找5G產業中的菁英龍頭，全面參與國際趨勢，另有一種投資區域的5G產業，主要自特定市場找出相關供應鏈，較為連動特定市場的景氣發展。

元大投信投資團隊表示，全球型的5G商品還兼具三大獨特利基，為區域型產品所無，首先是投資選股不僅從各地找出5G供應鏈佼佼者，更藉由全球汰弱留強找出菁英中的菁英和最強龍頭。投資人為何要投資龍頭股？因為龍頭強大的競爭力往往決定了能領先同業的獲利能力，造就領先股價。

其次，全球型投資帶來「世界級」績效，不囿限於區域市場和特定貨幣的波動干擾。投資人投資主題式產品，最怕看對趨勢、少賺價差，甚至賠了匯差，全球型商品既能分散風險也控管波動，投資人不怕大跌停損，長線變短線錯失反彈。

第三，不想錯過強勢美股且帶頭5G發展的美國市場商機，現行產品也只有全球5G基金涵蓋到美國。

以台股掛牌的元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技ETF為例，兩檔透過全球布局掌握5G菁英中的菁英，十大成分股清一色是全球產業排名前三的世界級公司，讓投資人能在5G供應鏈「通吃贏家」。

你想買5G含金量最高的晶片龍頭股，不用侷限在台股只能買到聯發科，還能一起投資高通、博通甚至是開始自製晶片的蘋果。

這些龍頭股經歷金融海嘯、歐債危機等大空頭循環，營運體質不斷茁壯，使今年以來即使面臨疫情考驗，這些龍頭股不僅沒有倒閉風險，還能在空頭時抗跌，多頭時領漲，締造領先績效。

觀察該兩檔5G ETF的十大成分股於2019至2020上半年各季平均毛利率皆穩健達到44%至50%，幾乎完全不受疫情利空打擊。

5G 元大投信

延伸閱讀

榮耀脫離華為 何時獲晶片供應影響未來

美光大漲6.78% 帶動台股記憶體股齊揚

台股11月來已漲1,200點 台積電市值激增1.9兆

台積電500元未能站穩 台股盤中漲幅收斂

相關新聞

1,348億 外資本月狂敲台股

台股受「護國神山」台積電加持，昨（17）日指數再攀歷史新高。其中外資昨日買超台股151億元，在本月以來12個交易日，只賣...

5G火熱 元大兩ETF犀利

新冠肺炎疫苗進展再傳佳音，各機構看好5G成為下個十年股市領頭羊並加速發展，利多激勵台積電17日股價創下500元天價，美國...

盤中零股交易 四成買台積

台股權王台積電昨（17）日盤中一度突破500元、達506元創下掛牌新天價，小資族大舉搶進帶動台積電盤中零股成交高達112...

外資終止連四買 權王500元沒站穩

台積電ADR周一盤中一度強漲10%，首度站上100美元大關，終場仍大漲近6.5%，激勵普通股昨（17）日開盤直接跨過50...

就市論勢／蘋概、車電、PCB 搶鏡

盤勢分析

群益證輔導 詠業明登興櫃

詠業科技（6792）今（18）日辦理興櫃前法人說明會，由群益金鼎證券負責輔導上市櫃，預計明日登錄興櫃交易。詠業近二年度的...

世芯、聯發科 內外資唱旺

外資熱錢強湧，台積電（2330）昨（17）日一度飛越500元大關，激勵高價IC設計股跟進強彈。

【朱成志專欄】台股站穩萬三之後 該如何選股？

美股從今年10月中旬見到高點之後，就一路向下滑落，當時主要反映的是選情激烈，一直跌到10月底。但是從11月開始，氣氛有了重大轉變，從選前一天就開始持續大漲不斷。

證交所公告上市公司前三季總獲利成長一成

證交所今天表示，本國上市公司及第一上市公司（不包括14家金控公司及康友-KY）今第三季財務報告分別是853家及76家，已...

台積電創史高 那些相關股有機會？

萬寶投顧陳子榕指出，歷經長達8年談判，涵蓋了中國大陸、日、韓、澳、紐及東協十國在內的「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)在11/15簽署，宣告RCEP這個超級經濟圈正式成軍。

台股創收盤新高收漲41.18點 三大法人買超149.28億

台股今(17)日開高震盪，權王台積電（2330）領軍下一度衝達13,780.12點，終場續創收盤新高，以13,593.0...

台積電再衝破百萬股 盤中零股交易衝上10億元破紀錄

台股權王台積電（2330）今（17）日早盤一度飛越500元大關，創下市值高達13兆元的紀錄，雖然盤中買盤力道減弱導致股價...

熱門新聞

阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

最強5G股是它？「這指數」同步超車台灣概念股

台積電續強站上500元 台股早盤漲逾200點

台積電衝破500元！00878、富邦台50開盤秒填息

五利多助攻 外資喊買遠東新

新冠疫苗若開打 普生將是最大贏家？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。