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台股創收盤新高收漲41.18點 三大法人買超149.28億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(17)日開高震盪，在權王台積電（2330）領軍下一度衝達13,780.12點，終場續創收盤新高，以13,593.01點作收。 報系資料照／記者蘇健忠攝影
台股今(17)日開高震盪，在權王台積電（2330）領軍下一度衝達13,780.12點，終場續創收盤新高，以13,593.01點作收。 報系資料照／記者蘇健忠攝影

台股今(17)日開高震盪，權王台積電（2330）領軍下一度衝達13,780.12點，終場續創收盤新高，以13,593.01點作收，上漲41.18點，成交量2,346.84億元；三大法人買超149.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超150.99億元，投信賣超0.62億元，自營商賣超（合計）1.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.24億元，自營商（避險）賣超0.83億元。

台股今日以13,723.77點開高，台積電早盤跳空站上500元，以502元開出，一度衝上506元，但盤中漲幅收斂，以485.5元作收，上漲1.5元，創收盤新高，鴻海（2317）、大立光（3008）、聯發科（2454）等股也收紅，大盤仍創下收盤新高，收在13,593.01點，漲幅0.3%。

自營商 台積電 三大法人 台股

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