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台積電再衝破百萬股 盤中零股交易衝上10億元破紀錄

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
11/17盤中零股交易量十大標的。CMoney
11/17盤中零股交易量十大標的。CMoney

台股權王台積電（2330）今（17）日早盤一度飛越500元大關，創下市值高達13兆元的紀錄，雖然盤中買盤力道減弱導致股價拉回，但投資人看到500元天險被突破，押寶權王態度更踴躍，激勵台積電今天盤中零股交易再度衝破百萬股，達到112萬股，為零股交易開放以來最高紀錄。

台積電今天零股買盤比昨天踴躍，從早盤飛快達到50萬股、60萬股、70萬股，就預告全天能超車昨日的79萬股表現，到午後盤中零股交易持續熱絡，全天累積多達112萬股，成交金額也比昨天再增加到5.5億元，帶動整體盤中零股交易首度衝上10億元。

先前台積電一度在10月29日首度達到盤中零股破百萬股的成績，當天成交額4.5億元，而今天不論成交股數、金額都出現超越。另台積電大漲，繼續帶動元大台灣50（0050）買盤，該ETF今天蟬聯盤中零股量能第二，共成交16萬股。

三到十名則依序有鴻海（2317）、元大高股息（0056）、中鋼（2002）、玉山金（2884）、長榮（2603）、國泰金（2882）、聯電（2303）、凱美（2375）等，成交股數均逾6.7萬股。

台積電 零股 元大

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