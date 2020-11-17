台積電漲幅收斂小漲1.5元 台股漲41點收13,593

台股今（17）日續創新高，權王台積電（2330）早盤突破500元歷史新高價，帶動指數一度創高達13,780點，不過隨著指數來到高檔，逢高獲利了結壓力壓抑加權指數表現，終場僅上漲41.18點，收在13,593.01點，成交量達2,346.84億元。

早盤在買盤拉抬下，台積電一度上漲22元，創下506元新高價，不過創高後也伴隨震盪壓力，台積電終場僅上漲1.5元，收在485.5元，但仍然改寫新高紀錄。盤面上，鴻海（2317）、大立光（3008）、聯發科（2454）等紛紛走揚，而各類股也多呈現上漲，僅造紙、生技、食品等壓在盤下。

展望後市，統一投顧認為，美國總統拜登勝選，加上防疫疫苗積極推出，全球BV行情啟動。考量第4季進入產業旺季以及法人作帳行情，外資近期積極買超台股，搭配全球資金寬鬆，與疫情可望逐解等因素。美國股市與台股持續爆量創高，不預測指數高點，建議持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、紡織等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。