最強5G股是它？「這指數」同步超車台灣概念股

首檔台股5G概念股ETF即將募集，為訴求有領先全球的爆發力，投信公司回測，台灣5G概念股去年以來表現超車全球5G指數，但尚未比較台股中已發行的兩檔全球型5G ETF指數績效，若以相同期間觀察，較早發行的「元大全球未來通訊（00861）」指數上漲約65%，後發行的「元大未來關鍵科技（00876）」指數則達86%，是現階段5G指數中表現最佳。

據統計，2019年1月1日至2020年11月13日，台灣5G概念股代表的「台灣5G+通訊指數」上漲71.7%，大幅領先美股第一檔全球型5G ETF-「FIVG」所追蹤之「藍星全球5G通訊指數」，後者同期上漲42.9%，落後高達三成之多。

惟台股掛牌的全球5G ETF並不追蹤藍星指數，有投資人好奇，全球型指數都落後嗎？還是有不同結果？若以彭博統計觀察，台股現行的兩檔全球型5G ETF，表現確實和藍星指數差很多，主因三個指數選股邏輯差很大，在台灣能買到的產品比美股產品更好。

首先以元大全球未來通訊的指數為例，同期間指數上漲65%，高出藍星指數的幅度約23%，其次是元大未來關鍵科技指數上漲86%，更較藍星指數高出44%，有一倍以上的差距。代表投資人在台灣市場不論買全球型或台股型的5G ETF，績效都能超越美股產品。