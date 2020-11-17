快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

最強5G股是它？「這指數」同步超車台灣概念股

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
全球主要5G ETF追蹤指數之績效比較，統計至2020/11/13。資料來源：彭博資訊
全球主要5G ETF追蹤指數之績效比較，統計至2020/11/13。資料來源：彭博資訊

首檔台股5G概念股ETF即將募集，為訴求有領先全球的爆發力，投信公司回測，台灣5G概念股去年以來表現超車全球5G指數，但尚未比較台股中已發行的兩檔全球型5G ETF指數績效，若以相同期間觀察，較早發行的「元大全球未來通訊（00861）」指數上漲約65%，後發行的「元大未來關鍵科技（00876）」指數則達86%，是現階段5G指數中表現最佳。

據統計，2019年1月1日至2020年11月13日，台灣5G概念股代表的「台灣5G+通訊指數」上漲71.7%，大幅領先美股第一檔全球型5G ETF-「FIVG」所追蹤之「藍星全球5G通訊指數」，後者同期上漲42.9%，落後高達三成之多。

惟台股掛牌的全球5G ETF並不追蹤藍星指數，有投資人好奇，全球型指數都落後嗎？還是有不同結果？若以彭博統計觀察，台股現行的兩檔全球型5G ETF，表現確實和藍星指數差很多，主因三個指數選股邏輯差很大，在台灣能買到的產品比美股產品更好。

首先以元大全球未來通訊的指數為例，同期間指數上漲65%，高出藍星指數的幅度約23%，其次是元大未來關鍵科技指數上漲86%，更較藍星指數高出44%，有一倍以上的差距。代表投資人在台灣市場不論買全球型或台股型的5G ETF，績效都能超越美股產品。

另外若以近三月、近六月及近一年觀察，台灣的全球型5G ETF指數績效也擊敗美股產品，再次呼應想投資5G概念股不必「捨近求遠」，台股掛牌產品便能獲得領先大盤又跑贏海外產品的投資成果。

統計時間為2018/1/1-2020/11/13。資料來源：彭博資訊
統計時間為2018/1/1-2020/11/13。資料來源：彭博資訊

5G ETF 台股

延伸閱讀

美光大漲6.78% 帶動台股記憶體股齊揚

台股11月來已漲1,200點 台積電市值激增1.9兆

亞股連兩周全紅 印度成吸金三冠王

台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群

相關新聞

阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

阿姨住他家隔壁，在今天一早掛買台積電，買在506元，且一次下單6張，讓她才一上午便虧了8萬多元，讓一旁的姨丈知懂後不停在罵，「我阿姨哭得好大聲。」

台積電漲幅收斂小漲1.5元 台股漲41點收13,593

台股今（17）日續創新高，權王台積電（2330）早盤突破500元歷史新高價，帶動指數一度創高達13,780點，不過隨著指...

台積電續強站上500元 台股早盤漲逾200點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（17）日上漲171.94點，開在13,723.77點，而台積電（2330...

台積電500元未能站穩 台股盤中漲幅收斂

台積電ADR大漲，激勵股價一度衝上500元，也帶動台股早盤一度大漲逾200點，價量齊揚來到13780點再創新高，唯連2天...

台積電衝破500元！00878、富邦台50開盤秒填息

台積電（2330）ADR持續大漲，今（17）日開盤現貨一舉衝破500元，晉升「500元俱樂部」，大盤強漲激勵今除息的國泰...

台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳出拜登新政府明年並沒有實施封城的計劃，意味著今年上半年疫情導致經濟最壞的狀況已經過去，川普在推特鬆口拜登勝選，更是降低了選後爭議的不確定性。

新冠疫苗傳捷報 旅遊泡泡有影？旅行社股價先開香檳

新冠疫苗利多頻傳，繼輝瑞疫苗報喜後，美國莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗初步實驗數據顯示，防護率近95%，為旅行社...

台積電再衝破百萬股 盤中零股交易衝上10億元破紀錄

台股權王台積電（2330）今（17）日早盤一度飛越500元大關，創下市值高達13兆元的紀錄，雖然盤中買盤力道減弱導致股價...

最強5G股是它？「這指數」同步超車台灣概念股

首檔台股5G概念股ETF即將募集，為訴求有領先全球的爆發力，投信公司回測，台灣5G概念股去年以來表現超車全球5G指數，但...

五利多助攻 外資喊買遠東新

滙豐證券出具報告看好，遠東新（1402）聚脂纖維、紡織業務及資產投資表現提升，經過今年獲利衰退將在2021年大幅成長，預...

台股11月來已漲1,200點 台積電市值激增1.9兆

台股持續創新高，今(17)日一度衝達13,780.12點，統計11月以來大盤指數持續走高，大漲1,233.78點，推升指...

新冠疫苗若開打 普生將是最大贏家？

普生（4117）總經理林孟德表示，近期國際上包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）均釋出疫苗試驗的正面消息，...

熱門新聞

訂單滿載 這檔個股一天之內市值大增逾5700億元

經濟解析／台積電飆上天價還可以買？

台積電續強站上500元 台股早盤漲逾200點

外資卡位十大績優股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。