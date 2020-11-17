快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

聯合新聞網 / 綜合報導
台股在權值股台積電領軍下，昨日再寫下歷史新高。 圖／中央社
台股在權值股台積電領軍下，昨日再寫下歷史新高。 圖／中央社

台積電昨(16)日股價開高走高並以 484元作收，改寫了台積電史上天價，漲幅達百分之四點七六，並在今(17)日上午以502元開盤，但隨後漲幅收斂，以485.5元作收，讓網友在PTT上自爆「阿姨淚崩」的慘痛經驗，引來眾多網友加入討論。

台積電聲聲喊漲，股價創下新高，讓不少股民眼紅心動，紛紛追高進場，抱起護國神山股。但有網友今在PTT上PO文，表示自己的阿姨住他家隔壁，在今天一早掛買台積電，買在506元，且一次下單6張，讓她才一上午便虧了8萬多元，讓一旁的姨丈知情後不停在罵，「我阿姨哭得好大聲。」

該網友坦言：「真不知道該說啥，別人今天出貨，大賺台積電。結果我阿姨跑去接盤？」截稿為止，該篇文章累積人氣逾3千人，不少網友納悶：「為何要追高幫抬轎？」、「搶當大學長」、「老話一句，買低賣高」、「無腦多就對了，小套而已。」依照今(17)日收盤價格，「淚崩阿姨」恐比在盤中賠得更多，今天收盤後共賠了12萬3000元。

但也有網友說：「再等幾個月，姨丈就會笑到和(合)不攏嘴了。」、「沒差，明年就笑了」、「不賣不賠啊，急著用錢喔？」。至於有網友安慰「淚崩阿姨」收盤就能回來，但今天並未如眾望，股價仍低於開盤價作收。

還有網友哀嘆，氣自己昨(16)日一早竟手滑，默默暗下買出單後，台積電股價便應聲從賣出的470元飆漲至484元，讓他感嘆：「真是千金難買早知道」，但也有網友安慰他：「又不是神，豈能人人都能挑對最高點然後風光賣出？」、「有賺沒賠就好了啦！」

台積電 台股

延伸閱讀

台積電500元未能站穩 台股盤中漲幅收斂

台積電衝破500元！00878、富邦台50開盤秒填息

台積電開盤502元再刷新歷史天價 市值飆上13兆

月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

相關新聞

阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

阿姨住他家隔壁，在今天一早掛買台積電，買在506元，且一次下單6張，讓她才一上午便虧了8萬多元，讓一旁的姨丈知懂後不停在罵，「我阿姨哭得好大聲。」

台積電漲幅收斂小漲1.5元 台股漲41點收13,593

台股今（17）日續創新高，權王台積電（2330）早盤突破500元歷史新高價，帶動指數一度創高達13,780點，不過隨著指...

台積電續強站上500元 台股早盤漲逾200點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（17）日上漲171.94點，開在13,723.77點，而台積電（2330...

台積電500元未能站穩 台股盤中漲幅收斂

台積電ADR大漲，激勵股價一度衝上500元，也帶動台股早盤一度大漲逾200點，價量齊揚來到13780點再創新高，唯連2天...

台積電衝破500元！00878、富邦台50開盤秒填息

台積電（2330）ADR持續大漲，今（17）日開盤現貨一舉衝破500元，晉升「500元俱樂部」，大盤強漲激勵今除息的國泰...

台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳出拜登新政府明年並沒有實施封城的計劃，意味著今年上半年疫情導致經濟最壞的狀況已經過去，川普在推特鬆口拜登勝選，更是降低了選後爭議的不確定性。

新冠疫苗傳捷報 旅遊泡泡有影？旅行社股價先開香檳

新冠疫苗利多頻傳，繼輝瑞疫苗報喜後，美國莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗初步實驗數據顯示，防護率近95%，為旅行社...

台積電再衝破百萬股 盤中零股交易衝上10億元破紀錄

台股權王台積電（2330）今（17）日早盤一度飛越500元大關，創下市值高達13兆元的紀錄，雖然盤中買盤力道減弱導致股價...

最強5G股是它？「這指數」同步超車台灣概念股

首檔台股5G概念股ETF即將募集，為訴求有領先全球的爆發力，投信公司回測，台灣5G概念股去年以來表現超車全球5G指數，但...

五利多助攻 外資喊買遠東新

滙豐證券出具報告看好，遠東新（1402）聚脂纖維、紡織業務及資產投資表現提升，經過今年獲利衰退將在2021年大幅成長，預...

台股11月來已漲1,200點 台積電市值激增1.9兆

台股持續創新高，今(17)日一度衝達13,780.12點，統計11月以來大盤指數持續走高，大漲1,233.78點，推升指...

新冠疫苗若開打 普生將是最大贏家？

普生（4117）總經理林孟德表示，近期國際上包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）均釋出疫苗試驗的正面消息，...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。