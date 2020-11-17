阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

台積電昨(16)日股價開高走高並以 484元作收，改寫了台積電史上天價，漲幅達百分之四點七六，並在今(17)日上午以502元開盤，但隨後漲幅收斂，以485.5元作收，讓網友在PTT上自爆「阿姨淚崩」的慘痛經驗，引來眾多網友加入討論。

台積電聲聲喊漲，股價創下新高，讓不少股民眼紅心動，紛紛追高進場，抱起護國神山股。但有網友今在PTT上PO文，表示自己的阿姨住他家隔壁，在今天一早掛買台積電，買在506元，且一次下單6張，讓她才一上午便虧了8萬多元，讓一旁的姨丈知情後不停在罵，「我阿姨哭得好大聲。」

該網友坦言：「真不知道該說啥，別人今天出貨，大賺台積電。結果我阿姨跑去接盤？」截稿為止，該篇文章累積人氣逾3千人，不少網友納悶：「為何要追高幫抬轎？」、「搶當大學長」、「老話一句，買低賣高」、「無腦多就對了，小套而已。」依照今(17)日收盤價格，「淚崩阿姨」恐比在盤中賠得更多，今天收盤後共賠了12萬3000元。

但也有網友說：「再等幾個月，姨丈就會笑到和(合)不攏嘴了。」、「沒差，明年就笑了」、「不賣不賠啊，急著用錢喔？」。至於有網友安慰「淚崩阿姨」收盤就能回來，但今天並未如眾望，股價仍低於開盤價作收。

還有網友哀嘆，氣自己昨(16)日一早竟手滑，默默暗下買出單後，台積電股價便應聲從賣出的470元飆漲至484元，讓他感嘆：「真是千金難買早知道」，但也有網友安慰他：「又不是神，豈能人人都能挑對最高點然後風光賣出？」、「有賺沒賠就好了啦！」