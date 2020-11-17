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五利多助攻 外資喊買遠東新

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
遠東新今天跳空突破300日線。券商軟體
遠東新今天跳空突破300日線。券商軟體

滙豐證券出具報告看好，遠東新（1402）聚脂纖維、紡織業務及資產投資表現提升，經過今年獲利衰退將在2021年大幅成長，預測潛在獲利增幅達36%，將遠東新評級調升為「買進」，目標價34元。

滙豐報告中表示，遠東新今年雖然面臨疫情挑戰，獲利表現無可避免衰退，但隨著全球經濟動能好轉，最壞的情況可望過去，反觀明年將大幅成長，預測獲利增幅上看36%，高於今年減幅18%，力薦投資人布局。

滙豐指出，遠東新明年聚脂纖維、紡織業務及投資表現將扮演三駕馬車，細究此部分又有五利多可期。首先是聚脂纖維受惠歐美相繼響應「減塑」理念，分別透過獎勵和政策鼓勵使用回收塑料，遠東新為全球第二大回收塑料供應商，明年事業獲利增幅預估達19%。

其次，紡織業務可望受惠全球消費動能改善，近期運動衣製造需求持續增加，遠東新明年休閒服飾還有新客戶可期，第三是PTA景氣逐步回溫，今年上半年後遠東新的虧損可望逐步縮小，四是遠東新轉投資亞泥，因中國需求回歸常態及產能挹注支撐明年獲利成長11%，股價看漲有利收益。

第五，Google宣布投資台灣，預計進駐遠東新遠東通訊園區，在年底將正式入駐開始產生租金收益。而此前遠東新公布第3季獲利，已大幅優於滙豐財測。

滙豐看好遠東新前景，將其今、明、後年每股純益（EPS）預測上修到1.7元、2.3元、2.6元，目標價同步自29元拉高到34元。

遠東新

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