台股11月來已漲1,200點 台積電市值激增1.9兆

台股持續創新高，今(17)日一度衝達13,780.12點，統計11月以來大盤指數持續走高，大漲1,233.78點，推升指數不斷刷新紀錄的動能首推台積電（2330），12天來上漲74元，股價一度衝上506元，市值激增1兆9,188.49億元，突破13兆元。

台股今日開高走高，早盤以13,723.77點開出，上漲171.94點，指數開高後再向上衝高至13,780.12點，大漲逾200點，主要由台積電領漲，盤中漲幅則出現收斂，統計大盤指數在短短12天，大漲1,233點。

外資11月以來僅有1天出現賣超，統計11月來外資買超1,197.8億元，也是助攻台股急漲站上萬三大關且持續創歷史新高的重要動能，法人認為，在外資回補買超及資金仍然熱絡下，13,000點可望成為支撐，持續往14,000點大關挺進。

台股急漲創新高，最重要的動能來自台積電，尤其是本周漲勢更是凌厲，今日早盤一舉站上500元大關，以502元開高，一度拉升至506元，再創下歷史天價，市值則是攀上13兆1,207.82億元，統計短短12天，股價上漲74元，漲幅17.12%，市值激增1兆9,188.49億元。

台股盤中零股交易在10月26日正式實施，台積電成為盤中零股交易的熱門標的，如果投資人在當天買進100股台積電的話，以收盤價450元推算，股價上漲56元，買百股台積電放到現在就賺進5,600元。