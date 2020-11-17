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低利率持續 法人：5G趨勢成長股將成為資金追逐焦點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股本周初持續開紅盤，在類股健康輪動下，偏多氣勢有望延續，投資可順勢而為。投信法人展望未來，低利率仍將持續數年，5G趨勢成長股將成為市場資金追逐焦點，

近兩年的台灣5G+通訊指數上漲幅度高達71.75%，漲幅較全球5G通訊指數勝出近30%。

國泰投信總經理張雍川表示，5G將為人類工作、生活、娛樂等各面向帶來全方位的改變，因為它不是只有頻寬加大數十倍的高速度，還有低延遲、海量連結的新特性，可造就自駕車、遠距醫療、虛擬實境、智慧工廠等全新的物聯網世界成真，現在全球包含台灣有很多工廠都申請企業專網，很多醫院也申請醫院專網，就是為了智慧工廠、遠距智慧醫療等新應用預先布局。

就5G基地台來看，台灣從上游IC的台積電(2330)、聯發科、穩懋等，中游的大立光、欣興電，至下游的鴻海、廣達等，這些知名台廠不論是在基地台佈建或5G手機製造等，都扮演全球主要供應鏈要角，換言之，沒有台廠奧援，全球5G夢將無法實現。

蘋果上個月推出5G版iPhone 12系列，上市近月來銷售人氣旺，對此，國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇指出，美、中兩大市場iPhone 12 Pro與12 Pro Max大賣，甚至已有缺貨盛況，預期台灣主力組裝廠鴻海將優先受惠，同步帶旺大立光等協力廠。這股由iPhone掀起的5G換機潮，可望持續推升明年全球5G手機銷售量，預估主要晶片相關供應鏈將成長至5億支水準，年增量可望翻倍。

5G iPhone 12 Pro iPhone

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