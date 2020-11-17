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新冠疫苗傳捷報 旅遊泡泡有影？旅行社股價先開香檳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
本報系資料庫
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新冠疫苗利多頻傳，繼輝瑞疫苗報喜後，美國莫德納公司（Moderna）的新冠疫苗初步實驗數據顯示，防護率近95%，為旅行社股再注入一針強心針，包括五福（2745）開盤股價亮燈，山富（2743）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）也全面勁揚。市場預期，全球疫苗研發陸續開花結果，有助早日走出疫情陰霾、解除國境封鎖，重啟旅行社出境旅遊業務。

美國莫德納生物技術公司宣布疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力達94.5%，且在一般冰箱就可保存，有利配送。法人表示，「旅遊泡泡」何時能成行，疫苗發展是一個重要指標，隨著國際生技公司相繼傳出喜訊，有助「旅遊泡泡」進展，加上國際間啟動「旅遊泡泡」的提案持續增加，對旅行社業者來說，都是正面消息。

法人認為，若疫苗發展到一定的程度，旅遊就會發展成熱門的話題，目前看來，境外旅遊解封的時間點有機會推進，原先市場評估2022年才可能有旅遊泡泡，2024年才能恢復常態旅遊，但若疫苗發展順利，或許明年就會啟動旅遊泡泡，包括日韓、新加坡都有可能是第一波旅遊泡泡的國家，有利旅行社業者恢復生機。

受到疫情影響，國內旅行社業者前三季財報表現低迷，龍頭股雄獅前三季營業淨損為7.15億元，稅前淨損為4.45億元，歸屬於母公司累計淨損為3.38億元，每股虧損4.84元。累計1-10月營收59.45億元，年減76.88%。

鳳凰累計前三季每股純益0.15元，第3季雖靠著撙節支出、精簡人事轉虧為盈，不過，相較於去年同期的2.53元，仍衰退94%。累計前10月營收4.76億元，年減82.56%。

疫苗 旅行社

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