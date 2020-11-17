台積電續強站上500元 台股早盤漲逾200點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（17）日上漲171.94點，開在13,723.77點，而台積電（2330）持續跳空開長，以上漲18元開出，站上502元，拉抬指數持續向上挑戰，一度漲逾200點，最高來到13,780點。

利多消息帶動，繼輝瑞之後，Moderna也宣布其新冠疫苗保護力高達9成以上，激勵經濟復甦將受惠的周期股及小型股表現強勢，且半導體族群在台積電ADR大漲6%的帶領下，亦表現不俗。帶動道瓊、標普 500、費半指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲470點，或1.59%，收在29950點；標普500指數上漲41.75點，或1.16%，收在3626.91點；Nasdaq指數上漲94.83點，或0.8%，收在11924.1點；費半指數上漲62.15點，或2.47%，收在2570.97點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國每日新增病例數持續創下新高，但是美國勞動市場非農受雇人數持續增加，且增速高於市場預期，初領失業救濟人數連續第四周下降，為疫情爆發以來新低；這些數據代表經濟正逐漸找到與疫情共存的方式，這是第一個利多。

此外，外資態度轉向為台股的第二利多。今年以來，外資對台股站在賣方，而且是新興亞股賣超最嚴重的市場之一。另外，台幣匯率處於近年相對高點，通常台幣匯率處於高水位的時候，外資不會大舉進場，但是11月以來至13日，買超近38億美元，台股期貨淨多單口數亦增加，顯示外資近期對台股偏多看待。但未來盤勢預料將維持高檔震盪，操作上建議鎖定低基期，且財報展望可見度高的個股為宜。