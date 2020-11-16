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台積電收484元創歷史新高 市值飆上12.55兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電（2330）今(16)日開高走高，終場收在484元，上漲22元，漲幅4.76%，創下歷史新高，市值增至12兆5,503.13億元。

台積電ADR上周五收漲，今日股價以470元跳空開高，一舉站上歷史新高價，盤中一度拉升至484.5元，終場收484元，單日市值增加5,704.68億元。

台積電10月合併營收1,193.03億元，月減6.5%，年增12.5%，持續站穩在千億元之上，但未再創新高；累計今年前10月合併營收1兆970.24億元，年增27.7%。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，季增14.7%，年增21.6%，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元，季增13.6%，年增35.9%；每股純益5.3元，再創歷史新高。

根據先前法說會的財測預估，台積電第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

台積電 營收

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