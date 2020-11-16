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台積電要500該怎麼買 專家：買是可以但要想擺多久
台積電（2330）今(16)日股價漲勢銳不可擋，盤中漲幅超過4.5%拉高市值突破12兆元，也帶動大盤指數勁揚突破13,500點，台積電後續的產業景氣仍相當被看好，但這時候還要買台積電嗎？投資專家說，短線可先觀望，如果著眼中長線仍是可以買進。
投資人看好台積電其實也不需太多專家給意見，從盤中零股交易實施以來，台積電成交量一直居冠是投資人最愛，小資族或許無法常買1張台積電，但會分批買進台積電零股參與漲升行情；因為華為事件並未削弱台積電的產能下， 反而很快填補其產能空缺後，讓投資人更看好其後續業績表現。
第一金投顧董事長陳奕光表示，以台積電500元將指數拉高至13,500點，未來可能股價漲至550元，大盤指數可能到14,000；股價到600元時的大盤指數可能到15,000點。
從中長線角度是可以買台積電，但權值股大漲後，通常短線不適合一般投資人再搶進。陳奕光表示，外資可能大買台積電，主要是今年初以來，外資賣過頭了。
日盛投顧總經理鍾國忠說，如果中長期持有台積電，隨時可以買台積電，日盛投顧現階段評估的目標價是550元，但短線則不宜。
今日台積電大漲，鍾國忠表示，可能跟本周三（18日）的台指期結算先拉高作價有關，但觀察技術面的KD已來到93及87已不適合在此時搶進，如中長線買盤可以等拉回再找買點，通常會先觀察月現或季線的支撐位置，再行介入。
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