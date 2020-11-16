台股大漲逾200點 續創歷史新高

美股四大指數走揚、美期電子盤今（16）日也持續走高，帶動亞洲主要股市群起上攻，台股也帶量開高走高，盤中大漲逾200點，最高來到13,489點，續創歷史新高。

台股大漲的最大功臣來自於護國神山台積電（2330），股價同步創下歷史新高價，盤中長逾3%，來到479元；另外權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等也同步走高，台塑四寶、金融股也呈現撐盤表現。另外，精材（3374）、立積（4968）、宏捷科（8086）、創意（3443）等也紛紛攻高。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前台股在包括科技業及傳產的訂單仍相當緊俏，多數零組件供需吃緊，能見度也可到明年第1季，除終端市場需求強勁外，也因廠商多備有較高庫存水位之故。

展望後市，在台灣經濟穩健復甦、企業獲利展望正面以及去美化等趨勢以及資金動能面正面的發展下，台股後市看好。在觀察點上，接下來則可觀察農曆年後的終端需求及庫存狀況，作為後續投資判斷。