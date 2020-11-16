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台積電股價創歷史新高 概念股群起走揚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（16）日大漲約200點，續創歷史新高，權王台積電（2330）股價也創下新高，帶動台積電大聯盟股價表現強勢。（路透）
台股今（16）日大漲約200點，續創歷史新高，權王台積電（2330）股價也創下新高，帶動台積電大聯盟股價表現強勢。（路透）

台股今（16）日大漲約200點，續創歷史新高，權王台積電（2330）股價也創下新高，帶動台積電大聯盟股價表現強勢，相關如：光罩（2338）、創意（3443）、精測（6510）等等股價紛紛連袂上揚。

護國神山台積電受益於上周五ADR漲3.7%，加上急單助攻營運，帶動今日股價跳空開高，以上漲8元，開在470元，盤中在買單持續點火下，推升股價持續走高，上漲15元或3.2%，最高來到477元，登高一呼進一步激勵台積電概念股群起走揚。

進一步來看，光罩廠光罩股價爆量亮燈漲停，受益於晶圓代工需求強勁，帶動營運表現亮眼；創意股價盤中漲約7%，股價創下波段新高，由於台積電近年積極布局先進封裝，也為創意帶來營運挹注；另外，祥碩（5269）、精測、台燿（6274）、旺矽（6223）等台積電概念股也紛紛走高。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清指出，上周五美股四大指數都上漲超過1%以上，帶動今日台股續強，若後續美股續強的話，本周台股大盤仍有續創新高且有挑戰13,500點的可能，預期將以第4季業績成長且本益比仍低的傳產股及電子股較有表現機會，操作上，建議傳產及電子族群各半。

台積電

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