市場看好精測探針卡具競爭力 股價重回800元關卡

測試介面大廠中華精測（6510）第3季繳出亮眼成績單，優於市場預期，同時，法人機構也看好該公司後市在探針卡市場具有競爭力，將可望對未來營運添加動能，今（16）日股價盤中上漲，股價並一度重回800元關卡之上。

受到第3季財報優於預期，同時，在營運面上探針卡業務後市也持續看好，今日盤中精測股價一度上漲逾6%，股價盤中高點來到808元，不僅重回800元關卡之上，同時也寫下該股股價近3個月新高。

市場分析師表示，全球探針卡市場規模約為18.8 億美元，2020至2025 年 CAGR 為6.2%。精測近年來在探針卡業務有很大精進，為世界唯一的一條龍探針卡生產公司，從植針機、PCB與基板全部自製，目前針自製率已經達90%至95%，且通常探針卡的毛利率低於PCB 與基板，但精測憑藉自製較高，目前探針卡毛利率已經與公司平均50%至55%接近。

市場法人表示，明(2021)年探針卡仍是公司重要動能，除了原本台灣手機IC設計客戶外，非美系FPGA的探針卡都有機會，目前客戶驗證中，未來下游客戶有機大量採用。

精測第3季獲利創單季新高，精測第三季營收12.01億元，QOQ14%，YOY9%，毛利率從上季54%提升至55%，優於預期，稅後純益2.87億元，QOQ23%，YOY16%，單季每股稅後純益8.75 元，創歷史高，並高於市場預估值。