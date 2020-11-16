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美食-KY財報表現優異 股價創一年來新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）第3季財報表現亮眼，由於折扣率降低加上產品優化，單季營業利益率來到11.12%，不僅較第2季上升近5個百分點，並較去年同期提升近4個百分點，且單季每股純益2.19元，亦創下9季以來新高。財報的優異表現激勵美食-KY股價一路強彈，今盤中來到139元，漲幅逾7%，並創一年來新高價。

受到美食-KY股價大漲帶動，包括王品（2727）、六角（2732）等餐飲股也跟著大漲，王品盤中股價來到105.5元，漲幅逾5%，股價創兩年半新高。六角股價也大漲逾3%，創一個多月來新高。

法人表示，美食-KY營業利益率較預期復甦強勁，且估美國疫情最壞時刻已過，可望帶動獲利復甦，預估今年每股純益將來到5.5元上下，表現將優於去年，明年則可望在6.5元以上。此外，在大陸門市方面，雖然前三季的閉店，使今年以來店數一度減少逾20店，但第4季可望重拾展店動能，大陸門市可望回升至580店。

美食-KY表示，大陸市場在疫情後第一個烘焙旺季即將於年底報到，85ºC集中火力，10月底開始，推出多項全新升級的麵包及蛋糕產品，有效帶動門市來客數成長，看好今年的旺季效應，可望有加乘效果。

在美國市場方面，儘管第三波疫情警報響起，85ºC仍繳出連續六個月的營收成長。在台灣則與日本三麗鷗合作，推出Hello Kitty七吋蛋糕以及切片蛋糕，10月下旬全台限量上市，11~12月也接力推出強檔蛋糕新品，可望帶動全台門市業績。

疫情 王品

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