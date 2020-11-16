台積電早盤471元創高 台股站上13,410點改寫新紀錄

台股今（16）日續刷新歷史新高紀錄，開盤上漲83.41點，開在13,356.74點，而權王台積電（2330）同創歷史新高價位，開盤上漲8元，來到470元，早盤最高來到471元，進一步帶動加權指數漲點放大，漲點超過130點，加權指數最高來到13,412點。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。川普於三大州的選舉訴訟遭遇挫敗，有利拜登勝選更加穩固；且思科、應用材料與迪士尼等財報表現良好，以及資金再度湧入經濟回升受惠的周期股，帶動標普500收盤創下歷史新高，四大指數均上漲超過1%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲399點，或1.37%，收在29479點；標普500指數上漲48.13點，或1.36%，收在3585.15點；Nasdaq指數上漲119.7點，或1.02%，收在11829.2點；費半指數上漲30.39點，或1.22%，收在2508.81點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦出現波動，但台股基本面佳，並未看到受到近期市場雜音而出現變化，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，建議仍可偏多看待。