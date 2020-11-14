市值創高十強 法人卡位

台股集中市場昨（13）日收盤指數與市值各以13,273點、40.45兆元創歷史新高，包括台積電、精材等多檔個股市值同步改寫新高水準，近期獲得法人積極敲進，成為後市多頭關注的焦點。

美股在美國總統大選結果仍混沌未明時，提前上演V型反轉行情，激勵外資自11月初啟動一波回補台股買盤，短短十個交易日僅二日收黑，昨日更留下103點下影線，收在最高13,273點，將集中市場市值推高至40.45兆元新里程碑。

統計昨日隨大盤同步締造市值新猷個股共16檔，其中有九檔近十日獲得法人買超逾千張，包括台積電、精材、立積、宏捷科、長華*等半導體相關個股，以及佳邦、鴻碩、興勤、全科等電子零件或電子通路股，清一色為電子股。

台積電受惠半導體景氣火爆，無論7奈米以下先進製程，或28奈米成熟製程都傳出滿載好消息，成為外資認錯回補台股主要標的之一，至於旗下封測廠精材，也因配合投入先進封裝，後市看俏，外資連九買，推升股價、市值同創掛牌後新高。

佳邦在華新科入主後，今年營收明顯成長，因5G天線需求暢旺及集團作帳題材，近日投信密集敲進，股價持續盤堅，市值創77億元高點。

保護元件廠興勤因車市好轉、產品組合改善，第3季財報繳出三率三升亮麗成績單，法人調高全年獲利，激勵股價及市值均創新高。