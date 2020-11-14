權王拉尾盤 台股衝13,273新高

台股昨（13）日不畏美股拉回，由權王台積電領軍，尾盤強勢拉高，在亞股中表現最佳，終場收在13,273點創歷史收盤新高，周線連二紅。法人看好多頭氣勢仍強，年底前不排除上探13,500點。

美國新冠肺炎疫情嚴峻、白宮退出紓困案談判，加上川普再簽禁令封殺軍方背景陸企，拖累美股收黑，台股受惠外資買盤力挺，昨日回測5日線13,193點後收腳，尾盤拉抬台積電、台塑四寶、大型金控，指數漲51點收13,273點，相較其他亞股強勢，成交量縮至1,810億元，為6日以來單日最低。外資昨日買超52億元，連三買，11月初以來已強力回補969億元，扮演台股持續攻高重要功臣，也使得外資今年累計賣超縮減至6,080億元、今年以來漲幅擴大至10.6%，在主要亞股中超越上證指數的8.5%，略遜於南韓的13.4%。

台股集中市場周線上漲299點或2.3%，拉出連二紅走勢，並突破長達15周在12,144點至13,031點間大箱型格局，不論單日或單周收盤價，均創歷史新高紀錄。

台積電漲4元收462元、市值11.97兆元， 均平10月13日的收盤與市值歷史新高，台積電也因此即將挑戰盤中歷史最高466.5元與市值12兆元。

群益投顧董事長蔡明彥認為，雖然歐美地區新冠肺炎疫情再起，但台股盤面持續良性輪動、多頭架構個股愈來愈多，加上台積電將於12月17日除息2.5元，以往慣性都會先拉一波，將有利於一定下檔支撐。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，未來只要成交量有效放大，配合美股轉強、外資持續大力買超等條件，台股13,000點將成為年底前底部，並有機會向13,500點靠攏，甚至進一步攻向13,800點。

昨日盤面漲跌家數各半，以造紙、觀光、汽車等傳產類股走勢較突出，至於受惠比特幣大漲的小型板卡廠、台積電擴產商機相關供應鏈，以及第3季財報表現亮麗個股，也是亮點所在。

法人呈現土洋對作，外資昨日買超52億元，連三買，自11月初以來已強力回補969億元，扮演台股持續攻高重要功臣。外資在台指期淨多單減少2,273口，降至35,230口。