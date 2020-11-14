一周熱門零股／敦泰、凱美、國產 成交放量

台股攻至萬三關卡，零股成交量也較上周提高，近一周零股交易表現上，敦泰（3545）、凱美、國產等各挾營運利多吸引投資人布局，零股交易成交量躍升前十大。

台股交投增溫，近一周上市櫃零股交易量來到4,223萬股，惟法人提醒，短線台股漲多，震盪難免，宜謹慎因應。

據CMoney統計，近一周零股成交量前十標的為台積電、鴻海、玉山金、敦泰、元大高股息、元大台灣50、元大金、長榮、凱美、國產，與上周相較，敦泰、凱美、國產擠下大成鋼、聯電、第一金躍居榜上。IC設計業者敦泰在晶圓代工產能吃緊之際，陸續調漲價格，未來對其毛利率有正面挹注。