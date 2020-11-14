就市論勢／蘋鏈電動車 題材熱

盤勢分析

美國大選結果膠著，全球股市預先上演慶祝行情，科技股更持續往上攻堅，台股同樣受到激勵。隨選舉結果愈來愈明朗，在此情勢下，是否會衝擊過去受惠中美貿易戰的台資企業表現？

其實，不管是拜登或川普就任總統，對「去中國化」產業鏈趨勢已然成形，特別是台灣企業在全球半導體產業鏈占有一定影響力，未來發展潛力持續。近期歐洲、澳洲等央行再度釋放出更高劑量的寬鬆貨幣政策，全球資金無虞；另外，台灣經濟在防疫嚴守下、同樣呈現趨穩向上態勢，都是台股中長線表現的支撐力道。

投資建議

目前建議投資人可尋找有中長期趨勢產業及有轉機標的。下半年通常是手機相關供應鏈旺季，特別是iPhone 12銷售不錯，可望激勵蘋果供應鏈，但會延遲反應在第4季財報中，相關零組件供應商受惠大。傳產業如汽車業，特斯拉發布財報，利潤率成長優於預期，有利台系供應鏈。