ETN趨勢導航／三檔閃亮 勁揚逾3％

台股因外資回補，本周一路過關斬將，最高攻抵13,324點，創歷史新高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦存股雙十N（020001）、富邦蘋果正二N、統一漲升股利150N等三檔上漲逾3%，表現最為搶眼。

美股上演選後行情，加上新冠肺炎疫苗研發傳出利多，四大指數相繼創高，台股在外資歸隊下，本周跳空越過13,000點，再締13,324高點，統計集中市場單周漲299點或2.3%，櫃買市場相對壓抑，周線漲0.86點或0.5%。