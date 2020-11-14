Q3賺贏上半年股 衝鋒

上市櫃公司接續公布季報，財報效應邁入最高潮，觀察已公布季報個股中，鮮活果汁-KY（1256）、立積、上銀等，第3季單季每股獲利超越上半年，這些季報急行軍在業績題材護持下，後市表現可期。

第3季財報即將於下周一（16日）全數出爐，上市櫃公司營運表現可望攤於陽光下；在季報效應啟動之際，各上市櫃股票因產業基本面變化，股價將同步調整。投資人可注意各公司公布的財務數字，進行「汰弱擇強」換股，部分季報耀眼族群將獲市場青睞。

其中已有不少業績展望超乎預期個股及族群漸漸浮出抬面，因此業績亮麗題材乃是現階段選股標準，季報亮麗個股將會有率先突圍機會。

觀察已公布第3季財報的上市櫃個股中，今年第3季單季每股純益（EPS）在1元以上，且超越上半年合計每股獲利個股，電子股集中在半導體、光電、電腦周邊等，傳產股分布在生技、油電燃氣、食品、塑膠、電機、觀光等族群。

台新投顧副總經理黃文清表示，部分第3季財報亮眼、每股純益較高個股，年底前若還能獲得旺季題材加持，後續走揚機率相對大增，一旦大盤持續盤堅格局，這些個股有機會成為率先帶領大盤向上再戰高點的族群。

另外，由於目前台股高檔震盪整理，持續處在多頭格局中，在短線下探空間有限下，投資人對台股後市可相對樂觀看待。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，從股價中長期趨勢將反映基本面的理論來看，現階段並無重大利空影響、大盤近期持續創新高，未來台股焦點可望回歸企業營收與獲利表現，預期短線台股將以季報「業績股」表現為主軸。