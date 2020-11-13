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證券複委託開戶突破200萬 美股最吸金

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

海外投資熱，美股當紅，證券複委託開戶9月突破200萬戶，國內複委託零售龍頭永豐金證券總經理江偉源表示，美股在疫情衝擊下，展現強勢，加上獨角獸公司IPO、新創科技吸引全球資金聚焦，成為台灣投資人投資海外股票的最愛市場，今年前九月美股複委託交易量已達2.84兆元。

根據券商公會統計，今年複委託成交金額已突破去年整年度表現，9月底達到2.84兆元，年成長52.97%；開戶數在過去一年由140萬激增至200萬戶，年成長40.93%，已是台股開戶數的四分之一，顯示複委託日漸普及，成為國人海外多元投資管道的重要選擇。

複委託投資的標以股票商品為主流，美股前九月成交金額達1.92兆元，占複委託市場68%，其次為港股1,704億元，占比6%，此外，固定收益投資也不容小覷，成交金額4,775億元。

在這場複委託成長角力中，今年業務突破千億的券商達四家，其中，永豐金證券快速成長，前九月交易達1,987億元，年增率43.91 %，穩居複委託零售龍頭的地位。

永豐金證券指出，今年海外市場熱鬧非凡，年初新冠肺炎爆發，衝擊消費及供應鏈、各國央行救市、美中科技戰持續僵持，加上美國總統大選，3月全球股市一度狂瀉也為投資人帶來買點，S&P 500指數至今已回升五成、逾3,500點；此外許多獨角獸公司選在今年IPO上市，如雲端數據庫、數據巨獸和遊戲引擎開發商，股價都有雙位數的成長表現，美股題材不斷投資人熱度增溫。

永豐金證券分析，歐美年底購物季開跑，而目前最新經濟數據，包含零售銷售、請領失業救濟金人數，以及第3季GDP表現不俗，加上亞馬遜、臉書、Google等科技巨頭財報也傳出佳績，皆顯示美國經濟動能仍強，惟疫情對經濟情勢的影響仍要留意，投資人可以善用券商複委託平台及資訊工具，也可以小額存股布局，聰明參與複委託市場。

美股

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