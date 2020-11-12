貨櫃市場好旺 長榮、陽明Q3獲利寫驚奇

全球貨櫃輪市場大好，海運雙雄第3季獲利寫驚奇。長榮（2603）、陽明12日公告第3季財報，長榮單季獲利寫新猷，稅後純益81.8億元，每股純益達1.7元；陽明第3季獲利大躍進，單季稅後純益達27.3億元，每股純益達1元。

運價大漲、需求暴增加持，長榮海運前三季稅後純益約109.3億元，每股純益達2.27元。陽明第3季獲利更搶眼，由於第3季單季大賺，不僅一舉彌補上半年虧損，前三季稅後純益更達18.5億元，每股純益為0.71元。

全球貨櫃輪在疫情下呈現大翻轉多頭行情，遠東-北美貨櫃輪運價自6月以來一路飆漲，美東線漲幅已達一倍，因訂單需求大且急迫，全球市場缺櫃持續惡化，讓全球貨櫃運價一夕暴漲，近期即使有貨要訂櫃，已排不進12月以前船期。

在運價續漲、訂單續增下，貨櫃輪今年獲利會非常好，主要來自價量齊揚外，受新冠肺炎影響，油價一直維持在低檔，就算美國總統大選後一度一天漲10%，不過對貨櫃輪業者來說，油價比去年低很多，過去油價占長榮、陽明平均成本約在17%到18%，因為油價下跌，今年平均用油成本最少減了3%-5%，而減少的費用將直接反映在獲利上。

如此海運市場大多頭行情十年前的2010年也曾上演，當年因2009年金融海嘯衝擊，海運市場愁雲慘霧，船舶停在新加坡外海，但隔年全球景氣陡升，全球產業出貨搶商機，也一度大缺櫃導致運價飆漲。業界說，新冠疫情下，此次貨櫃海運行情更勝十年前。

2010年長榮、陽明的每股純益分別寫下4.94元跟4.6元的出色獲利成績。國內貨櫃輪業者就分析，短時間內的過度悲觀造成供需失衡，就像把皮球壓很低，一放開反彈力道就會很強，且普遍認為這波反彈力道比2010年還強，現在客戶搶出貨都不手軟，很願意加價出貨，誰都不想排隊等櫃子，不斷推升運價大漲。

今年貨櫃輪不只遠東-北美供不應求，已推升到遠東-歐洲線及亞洲近洋航線，由於近期長榮、陽明公布的10月營收同步創新高，在此榮景下，海運雙雄長榮、陽明第4季獲利還有想像空間。