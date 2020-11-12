新台幣持續升＋外資開始回補 台股走升趨勢不變

市場擔心美國恐進入封城階段、川普有意針對選舉提訟，台股今（12）日早盤以13,324點再創盤中歷史新高，但隨美股創高後拉回收跌。外資本月來已回補買超916億元，三大法人本月來買超逾千億元，顯示買盤力道強勁。法人表示，新台幣持續升、外資開始回補等兩大因素撐腰下，台股走升趨勢不變，本周周線有望連收第二根紅K。

美國總統大選大致底定，加上各國新冠肺炎疫苗紛紛告捷，國際資金再度流向風險性資產，美股一度轉由疫情恢復後經濟復甦受惠股接棒，但科技股旋即反彈，帶動同以科技股為主的台股今日早盤由台積電（2330）、聯電等權值股帶領，推升指數再創歷史新高13,324點，台積電早盤最高至463.5元，市值攀升12兆元之上。

不過，隨著盤中傳出美國新任總統拜登的顧問建議封城防疫，市場擔憂美國今年底前經濟表現不保，美股盤後電子期急殺，以致午盤市場賣壓湧現，台積電漲幅縮減，終場上漲1元收458元，台股則是下跌40點收在13,221點，仍守穩5日線，成交量縮至2,094億元。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股創高後拉回休息一下無礙中長線多頭格局，因美國10年期公債殖利率走低，將促使資金進一步流向風險性資產，因而新台幣仍持續強勢、外資持續買超，預料年底前指數上檔可看13,500點，支撐為季線。

外資連續第二天買超台股56億元，累計本月來以買超台股916億元，全年累計賣超也縮減至6,132億元，自營商也同步買超台股8億餘元，然投信法人持續趁高檔調節持股，小賣6億元，合計三大法人買超57億元、累計本月買超1,041億元；八大公股行庫則賣超8億元。

盤面資金聚焦散熱、設備、網通及食品股相關族群，內、外資同步點火散熱族群，推升散熱雙雄奇鋐、雙鴻股價雙雙創下歷史新高；電子股之外，外資買超前十名中，非電股仍占二分之一，新光金、長榮、聯合再生、統一、中鋼，而新光金、國泰金、富邦金以吸引外資連續九個交易日買超，台塑四寶中的台塑、台化也見外資連買九天，台塑化也連八天買超。