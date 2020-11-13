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南電目標價 里昂喊145元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

大S&P原油正2（00672L）昨（12）日為最後交易日，成交量爆出21萬6,862張，收在平盤0.75元。元大投信指出，目前回收率逾五成，持有人預估已降至3萬人以下，清算後淨值應不至於相差太多。

元大投信總經理黃昭棠指出，元大S&P原油正2之前在外流通最高規模有400萬張，近期已收回約200萬張，持有股民最高時約7萬人，上周五約3.1萬人，加上本周四個交易日，預估持有人應會降至3萬人以下，回收比率大於50%。昨日成交21.68萬張，大概占了約5%的規模，過去五日均量約11.88萬張，成交量大增近一倍，可見投資人有一定程度瞭解，也把握最後交易日賣出持股，這部分都會透過造市商買回。

曝險部位方面，黃昭棠表示，團隊已把期貨部位降到0，只剩下小部分保證金要從美元換回台幣，但評估這部分匯率的費用不會太高，因此進入清算以後的淨值不至於跟12日收盤價0.75元相差太多。且蠻多投資人因持有張數是1至5張，可能價差不大，所以未在市場賣出，而是選擇參與清算作業。

元大投信 大S

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