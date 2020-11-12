台股震盪翻黑 跌40點收13,221

台股今（12）日開高走低，早盤創下盤中新高紀錄，達13,324點，不過在美期電子盤走弱、亞洲主要股市壓在盤下等因素影響，台股一度回測13,200點，終場以下跌40.41點，收在13,221.78點，成交量達2,094.48億元。

盤面上，今日主流重回電子族群，半導體、電子零組件、資訊服務等類股呈現上漲，而先前撐盤的金融、塑化、運輸等類股則呈現休息；在權值股方面，台股今日主要由台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等撐盤，另外，散熱族群也有表現，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也雙雙攻上漲停板。

展望後市，保德信中小型股基金經理人賴正鴻表示，目前台股擁有三大利多，第一是有效疫苗使2021年景氣復甦預期轉為樂觀，第二是貿易戰有望緩解，第三是各大央行持續寬鬆環境，帶動資金行情延續，且第4季到歷年首季在聖誕與新年的旺季需求帶動下，中小型股因為股性活潑，往往能展現多頭行情，預期具業績成長題材的中小型電子族群將有表現機會，加上今年因疫情影響，還有落後補漲題材。