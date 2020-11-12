快訊

境外+5！染疫印尼籍移工檢疫隱匿症狀沒說 指揮中心要開罰

推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股震盪翻黑 跌40點收13,221

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今終場以下跌40.41點，收在13,221.78點，成交量達2,094.48億元。聯合報系資料照
台股今終場以下跌40.41點，收在13,221.78點，成交量達2,094.48億元。聯合報系資料照

台股今（12）日開高走低，早盤創下盤中新高紀錄，達13,324點，不過在美期電子盤走弱、亞洲主要股市壓在盤下等因素影響，台股一度回測13,200點，終場以下跌40.41點，收在13,221.78點，成交量達2,094.48億元。

盤面上，今日主流重回電子族群，半導體、電子零組件、資訊服務等類股呈現上漲，而先前撐盤的金融、塑化、運輸等類股則呈現休息；在權值股方面，台股今日主要由台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等撐盤，另外，散熱族群也有表現，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也雙雙攻上漲停板。

展望後市，保德信中小型股基金經理人賴正鴻表示，目前台股擁有三大利多，第一是有效疫苗使2021年景氣復甦預期轉為樂觀，第二是貿易戰有望緩解，第三是各大央行持續寬鬆環境，帶動資金行情延續，且第4季到歷年首季在聖誕與新年的旺季需求帶動下，中小型股因為股性活潑，往往能展現多頭行情，預期具業績成長題材的中小型電子族群將有表現機會，加上今年因疫情影響，還有落後補漲題材。

延伸閱讀

元大原油正2今最後交易 21萬張大量衝台股第一

雙鴻、奇鋐股價創高領軍 散熱族群價量齊揚

台股創高後拉回震盪 傳產股轉弱

ETF配息旺季 富邦台50每年配息兩次

相關新聞

元大原油正2今最後交易 21萬張大量衝台股第一

元大S&P原油正2（00672L）今（12）日為最後交易日，13日起終止上市即不得於台股買賣，投資人著眼進入清算後，剩餘...

台股早盤衝上13,324點 再改寫新高紀錄

美股走勢持續分歧，四大指數收盤漲多跌少，而今（12）日在台積電（2330）開高帶動下，台股開盤上漲62.67點，開在13...

美股明顯豬羊變色 謝金河：台股站上13000點的新時代

金融市場有一個很有名的四巫日（Quadruple Witching Day），指的是個股選擇權、指數期貨、個股期貨、指數期貨選擇權等四大衍生性金融產品，將於季月（三、六、九及十二月）的第三個星期五結算...

台積電一張45萬好貴！買不下去？華爾街操盤手教你挑「慢飆股」

資產曾慘遭哈佛博士賠光，「擊敗華爾街的無名小子」闕又上最痛心的是：台積電是難得有錢有定力的小鮮肉，但其實護國神山都在護老外，問題就在台灣人不懂「慢飆股」

新冠疫苗拚進度！快篩概念股夢碎 圓點奈米大跌20%

新冠肺炎疫苗被視為解決疫情希望之光，但同時也讓快篩概念股夢碎。圓點奈米（6797）今（12）日以大跌逾20%，交出生技股...

配息旺季到 ETF富邦台50吸睛

ETF進入配息旺季，成為近期市場的熱門話題。富邦台50（006208）ETF經理人温芳儀表示，富邦台50 ETF每年配息...

美國大選結果底定！資金換股操作 一表掌握18檔「黑馬股」

拜登勝選，美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯；加上分治的國會，使得加稅、科技股分拆的威脅降低，台股指數可望走出盤局，朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市，統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清，不約而同下了這樣的註解。

專家觀點：疫苗效應這三種股票馬上漲

萬寶投顧蔡明彰強調，不要搞錯對象，航空、旅遊、餐飲等接觸經濟概念股，短線激情不會太持久，輝瑞、BNT合作生產的新冠疫苗，產能將會供不應求，2021年年底生產13億劑，可供6.5億人使用，但需要冷鏈技術配送，只有富裕國家城市民眾率先接種，這恐怕只佔全球人口不到十分之一，接觸經濟不易在明年上半年發揮關鍵作用。

美大選將塵埃落定！投資與投機定存 財報行情大爆發

民主黨拜登將入主白宮，市場在塵埃落定之前，就開始發動明顯而強勁的漲勢，再加上新冠肺炎疫苗傳出好消息，台灣加權指數跟隨創下歷史新高，多頭攻勢再起，投資與投機機會遍地開花。

台股震盪翻黑 跌40點收13,221

台股今（12）日開高走低，早盤創下盤中新高紀錄，達13,324點，不過在美期電子盤走弱、亞洲主要股市壓在盤下等因素影響，...

最後交易日 元大S&P原油正2爆21萬張、收平盤

元大S&P原油正2（00672L）今（12）日為最後交易日，成交量爆出21.6萬張，收平盤0.75元。

搭集團作帳行情 法人：掌握操作三原則

時序進入11月中旬，又是集團作帳的啟動階段，法人說，要搭集團作帳行情要注意三原則，並且要留意12月最後一周的出場時點。

熱門新聞

16萬股民賺錢！0050領先台積電創高 竟是這原因

張錫：台積電上看700元 台股2022年衝2萬點

央行鐵腕堅守28.51元 盤中無限量買美元

台股爆量創高 寫四大驚奇

產業進入淡季 太陽能股多檔股價今創波段新低

華通、欣興 四檔錢景佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。