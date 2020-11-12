台股小幅震盪 蔡鎮村：操作不追高

新冠疫苗有了眉目，成為金融市場的最大利多，然而歐洲央行總裁拉加德警告不要對疫苗樂觀，經濟復甦可能不是線性的，而是不穩定的，產生投資人權衡新冠疫苗進展、新冠確診數激增，以及經濟復甦狀況場的觀望。

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，美股期貨電子盤小幅回跌，台股也隨隨波逐流。然而台積電（2330）在資本支出大幅調升之下，成為護股神山，穩住半導體指數皆在盤上游走；而落後國際新冠疫苗的生技類股指數開高後快速跌至盤下。雖然加權指數小幅震盪，然而VIX快速下跌之下，投資人不宜太悲觀看待台股行情。

台灣經濟基本面相對穩健，上市上櫃公司公告的10月營收報告創23月新高，而且己公告的第3季營運狀況與展望普遍較佳的情境之下，投貨人擇優布局之餘，中長期仍需關注全球新冠疫情與疫苗進展及及美國重提經濟刺激方案時間表。

蔡鎮村指出，在籌碼方面，至11日止，本月外資買超集中市場達860餘億元，集中市場融資減3餘億元，融券增加27,467張。因此，交易人仍以不追高為原則，或以建立偏多且低風險的選擇權（多頭價差）為宜。