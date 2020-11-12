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富強鑫獲利好轉 股價漲近5%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

富強鑫（6603）以射出成型機台相關產品為主，拜大陸車市復甦及宅經濟拉動NB需求，單季稅後淨利0.59億元，今年以來首度單季轉虧為盈，也是10年以來單季獲利新高，每股稅後盈餘0.41元，今（12）日股價走勢強勁，漲幅近5%，股價最高來到12.55元。

今年上半年受到疫情影響，富強鑫連續虧損兩季，第3季開始市場完全轉變，大陸、台灣及東南亞動能逐漸恢復，其中，大陸地區車市邁入復甦階段，對於雙色機等需求大增，主要用在車燈燈殼等汽車產業部品。今年單第3季營收9.66億元，毛利率回升到26％的過往水準，稅後淨利0.59億元，創10年來單季新高，每股盈餘0.41元。

其次，疫情影響，刺激宅經濟及遠距教學、在家上班需求，帶動NB等今年銷售長紅，而這些3C產品都需要射出成型機，使得相關機器設備出貨暢旺，累計前三季營收21.14億元，營業毛利4.52億元，營業損失0.42億元，稅後虧損收斂至0.06億元，每股虧損0.04元。

富強鑫持續續看好第4季，除車市進入銷售旺季外，大陸各大車廠持續拓展新能源車，受惠於新能源車訴求輕量化，很多過去燃油車零組件被新材料取代，例如內飾件都需要塑膠射出成型機，可望拉動一波需求。另一方面，中國製造業採購經理人指數(PMI)創下10年來新高，顯示整個產業環境越來越健康，目前富強鑫在手訂單能見度至少一個季度，對於第4季展望樂觀，法人估計，全年有望朝獲利目標邁進。

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