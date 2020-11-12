台股早盤衝上13,324點 再改寫新高紀錄

美股走勢持續分歧，四大指數收盤漲多跌少，而今（12）日在台積電（2330）開高帶動下，台股開盤上漲62.67點，開在13,324.86點，再改寫新高紀錄；不過隨後在金融、塑化族群休息下，加權指數漲勢收斂，在平盤之上震盪。

投資人回頭評估疫情的發展狀況，使新冠疫苗利多短線降溫，周期股漲勢熄火，科技股在FAANG及微軟全數上漲的帶領下，則全面反彈，帶動那斯達克指數上揚2%，道瓊指數收盤大致持平。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌23.28點，或0.07%，收在29397點；標普500指數上漲27.12點，或0.76%，收在3572.66點；Nasdaq指數上漲232.57點，或2.01%，收在11786.4點；費半指數上漲88.90點，或3.67%，收在2511.24點。

展望後市，保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，進入年底產業旺季，有助持續吸引資金回補，包括：三大法人自11月以來明顯回補台股，買超金額逾786億元，一反10月站在賣方的態度，另外，本周新冠肺炎疫苗有望提前上市的消息傳出後，帶動低基期族群股價大漲，在疫情有望緩解、未來景氣看升預期之下，甚至可能改變台股投資生態，讓盤面焦點族群更加均衡。