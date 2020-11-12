台指期開漲5點 台積電期貨開盤上漲2.5元
台指期今（12）日開盤上漲5點，開盤指數為13,266點；台積期貨開盤459元，上漲2.5元。
美股昨日終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.08%至+3.67%，費半指數漲幅3.67%最為強勢，台積電ADR上漲3.67%，聯電ADR上漲2.78%。
統一期貨說，昨日外資現貨買超153億，期貨部分減少2,194口，淨多單3.4萬口，十大交易人與特定法人合計賣出994口。週選支撐與壓力區落在13,000至13,500之間，P/C Ratio升至1.3，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，目前台股選擇權籌碼面持續偏多，上檔壓力不斷上移，P/C Ratio更是突破1.3，加上年底的集團作帳行情持續發酵，投資人可等拉回偏多布局。由於近期電子類股熄火，投資人可多加利用金融期貨，參與市場行情。
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