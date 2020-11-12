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台股爆量創高 寫四大驚奇

經濟日報 / 記者王皓正趙于萱／台北報導
圖／報系資料照
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無懼MSCI（明晟）調降台股三指數權重，金融、塑化昨（11）日領漲台股，在外資大買百億元下，配合自營商、壽險資金等內資追捧，帶動台股昨日共計寫下四大亮點，成為市場熱議話題。

圖／經濟日報提供
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台股昨天四大亮點包括：一、加權指數勁揚180點、收13,262點，再創歷史新高；二、外資11月累計買超860.95億元，為今年單月買超最高金額。三、上市櫃總市值攀升至44.3兆元，創歷史新高；四、金融、紡織、塑化等三大類股均已連八個交易日收紅，為此波最強悍的族群。

MSCI昨天三降台股權重，衝擊早盤指數開低，所幸金融、塑化扮演領頭羊，加上電子回穩，上市櫃總成交量為3,094億元，其中上市為2,431億元。三大法人昨天共計買超台股196.9億元，其中外資買超153.9億元，投信賣超4.2億元，自營商買超47.3億元；八大公股券商則賣超45.61億元。

外資期貨多單昨天減持2,194口，淨多單降至3.4萬口。分析師認為，外資在期現貨的操作，由先前的一致性轉為不同調，「買現貨、減碼期貨多單」的兩手策略，主要是不想單純賭多或賭空，而是進行規避風險的雙向操作。

MSCI昨日公布半年度調整。台股受到印度等權重大幅調升，三大指數全面下修，新興市場指數更連七季調降，但全球標準型及小型指數分別新增二檔與25檔成分股，多檔生技、節能和台積電概念股都被納入。

台股 外資

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