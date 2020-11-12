資金估將流出223億元

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

金管會昨（11）日表示，MSCI權重調整對台股的影響，預估將使資金淨流出約新台幣223億元，占外資持有市值僅約0.12%，影響不大。

金管會表示，MSCI昨天公布今年第4季指數調整，本次成分股新增二檔（合一、欣興）、刪除二檔（長榮航、福懋）。權重在MSCI全球指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降0.01個百分點、0.33個百分點及0.27個百分點。

本次新興市場權重下降，主因印度市場淨增加十檔成分股，及新興市場新增科威特市場，使台灣、大陸及韓國市場權重均微幅下降。

金管會指出，目前台股集中市場至10月底本益比約20.29倍，現金殖利率達3.3%。另外，國內上市櫃公司10月營收共計3.15兆元，較9月增加逾2%，台股基本面穩健。

新興市場指數 台股 金管會

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