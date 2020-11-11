快訊

新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

評／吃中藥治肺炎？疫病時代的中醫藥與「民族主義」爭議

結合5G和AI 投信業者推AI新科技基金

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
富蘭克林華美投信總經理黃書明說，5G驅動AI科技升級，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，因此瞄準新趨勢推出AI新科技基金。記者賴昭穎／攝影
富蘭克林華美投信總經理黃書明說，5G驅動AI科技升級，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，因此瞄準新趨勢推出AI新科技基金。記者賴昭穎／攝影

科技與生技醫療結合的發展趨勢，被視為全球產業成長前進的火車頭。富蘭克林華美投信宣布推出結合AI（人工智慧）與生技醫療的雙投資研究團隊，瞄準衛星物聯網智慧城市與精準醫療等三大主題的「富蘭克林華美AI新科技基金」，預計11月23日開始募集，透過掌握新科技趨勢引領市場投資方向。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，AI新科技基金投資範圍將涵蓋三大趨勢，包括衛星物聯網、智慧城市與精準醫療。其中還包括五大投資主題產業，如自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等新興產業，這五大項產業複合年平均成長率自2019年起至2028年，預估各有18%至63%不等的高成長率，可見涵蓋商機無限。

富蘭克林華美投信總經理黃書明則說，趨勢所在即為商機所在，以AI為物聯網核心，5G讓物聯網展開全面應用、驅動AI的商機無限，加上低利環境資金充沛，往科技應用的領域可能性無限延伸，企業資金源源不絕投入之後，5G驅動AI科技升級，將引領人類生活改變，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，故瞄準新趨勢推出AI新科技基金。

富蘭克林華美投信指出，這檔AI新科技基金與一般全球科技基金有許多不同，首先，透過AI與生技醫療雙團隊研究與操作；其次，並非聚焦單一主題或單一產業的股票型基金，透過物聯網、精準醫療、智慧城市三大核心產業趨勢，彈性持有成熟與新興市場之技術或創新領先產業的領頭羊。因此在面對市場波動時，進可攻、退可守，將可協助投資人掌握全球最新AI新科技發展趨勢，持續參與市場成長機會。

物聯網 智慧城市

延伸閱讀

A股表現可期 投信：把握階段性與結構性表現

涵蓋三大投資趨勢 富蘭克林華美AI新科技基金登場

AI新科技基金 抓住趨勢

長征1箭13星！ 中國成功發射全球首顆6G試驗衛星

相關新聞

16萬股民賺錢！0050領先台積電創高 竟是這原因

台股今天攻頂，權王台積電（2330）雖然大漲，但金融、塑化股也功不可沒，反映在台股ETF，規模超過千億元的元大台灣50（...

台股Q4陰霾退散！法人最愛蘋概、5G、中國內需等族群

台股在美國大選不確定因素暫告一段落，資金回歸市場下，指數在今（11）日再次寫下歷史新高，日K線拉出亮麗的長紅棒，且在法人...

張錫：台積電上看700元 台股2022年衝2萬點

證交所今天舉辦「109年度證券商ETF及ETN競賽」頒獎典禮，投信投顧公會理事長張錫受邀出席，針對媒體發問他過去曾提到台...

台股再創歷史新高 後市二多一隱憂

台股在經過一天的高檔整理後，今（11）日指數在金融、傳產龍頭類股帶領下，早盤開平之後隨即震盪走高，指數回測5日線有守，大...

【怪老子這樣看】多檔齊下或孤注一擲？怎麼存股能獲利

存股是一個不錯的投資觀念，就是買著放著存起來，不用關心股價高低，只要投資企業有盈餘，光靠著配息就可以獲利，也就是買進持有策略，但是持有期間就必須夠久，短期股價波動才不會...

還擊MSCI！台股大漲180點 收13,262創新紀錄

美期電子盤走揚，亞股普遍也呈現走揚，帶動台股今（11）日收盤再度創下歷史新高，且收在最高點，而盤中在台積電（2330）由...

無懼MSCI調降權重！台股盤中突破13,200點關卡 法人：軋三空力道強勁

今（11）日即使遇到MSCI調降台股權重，台股卻大漲近200點並再創歷史新高；法人表示，三大變數逐漸明朗，台股在軋三空力...

5G熱潮、防疫題材加持 該如何參與IPO行情？市場聚焦16檔「新秀股」

興櫃是台股的二軍，好壞公司表現差異極大，充滿了機會與風險。拜資金熱之賜，今年興櫃行情佳，年底又有傳統大戲IPO行情，投資人該如何布局？

MSCI小型指數新增25檔 這幾檔領漲

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，全球標準型指數成分股新增2檔，剔除2檔，遭剔除的福懋（1434）、長榮航（2618）...

台股盤中漲逾百點 衝上13200點關卡再創新高

美股漲跌互見，台股今天早盤小跌後指數攀高，台積電，塑化及金融類股帶動，近10時30分高點來到13212.24點，再創歷史...

聲稱有90％有效性 輝瑞疫苗成功了？股市還會續漲？先觀察這3個重點

美商輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）合作研發的新冠疫苗，9日宣布試驗結果有效性超過90%，消息令人振奮，造成歐美股市大漲，今天的亞股及台股也激烈反應，包括航空旅遊相關概念股均大漲回應，但受益於疫情的各種生技防疫概念股，還有在家上班上課及宅經濟等科技及相關受益股皆大幅重挫。

疫苗明年問世露曙光 科技股在跌什麼？一表看懂問題出在哪

11日晚傳出新冠肺炎疫苗問世露出曙光，激勵全球股市強彈，但在昨天才開心慶祝刷新歷史高點紀錄的台股，今天卻因為台積電（2330）、聯發科（2454）等科技產業權值股走跌而以小跌作收，究竟問題出在哪？

熱門新聞

MSCI季度調整 標準型指數增2刪2、小型指數增25刪2

張錫：台積電上看700元 台股2022年衝2萬點

16萬股民賺錢！0050領先台積電創高 竟是這原因

台股再創歷史新高 盤中漲逾90點

還擊MSCI！台股大漲180點 收13,262創新紀錄

無懼MSCI調降權重！台股盤中突破13,200點關卡 法人：軋三空力道強勁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。