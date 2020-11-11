結合5G和AI 投信業者推AI新科技基金

科技與生技醫療結合的發展趨勢，被視為全球產業成長前進的火車頭。富蘭克林華美投信宣布推出結合AI（人工智慧）與生技醫療的雙投資研究團隊，瞄準衛星物聯網、智慧城市與精準醫療等三大主題的「富蘭克林華美AI新科技基金」，預計11月23日開始募集，透過掌握新科技趨勢引領市場投資方向。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，AI新科技基金投資範圍將涵蓋三大趨勢，包括衛星物聯網、智慧城市與精準醫療。其中還包括五大投資主題產業，如自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等新興產業，這五大項產業複合年平均成長率自2019年起至2028年，預估各有18%至63%不等的高成長率，可見涵蓋商機無限。

富蘭克林華美投信總經理黃書明則說，趨勢所在即為商機所在，以AI為物聯網核心，5G讓物聯網展開全面應用、驅動AI的商機無限，加上低利環境資金充沛，往科技應用的領域可能性無限延伸，企業資金源源不絕投入之後，5G驅動AI科技升級，將引領人類生活改變，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，故瞄準新趨勢推出AI新科技基金。

富蘭克林華美投信指出，這檔AI新科技基金與一般全球科技基金有許多不同，首先，透過AI與生技醫療雙團隊研究與操作；其次，並非聚焦單一主題或單一產業的股票型基金，透過物聯網、精準醫療、智慧城市三大核心產業趨勢，彈性持有成熟與新興市場之技術或創新領先產業的領頭羊。因此在面對市場波動時，進可攻、退可守，將可協助投資人掌握全球最新AI新科技發展趨勢，持續參與市場成長機會。