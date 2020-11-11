央行鐵腕堅守28.51元 盤中無限量買美元

台股指數今（11）日再創歷史新高，匯市卻未見激情演出，盤中最高價僅在28.51元止步，引起關注眼光；匯銀主管透露，中央銀行守匯意願堅決，在28.5元大關前布下重兵、無限量買入美元，不讓熱錢越雷池一步。新台幣匯率最後在央行調節下升值2.6分、收28.83元，總成交量10.785億美元。

為強調新台幣匯率並非最強貨幣，央行連日來主動在央行粉絲團上發布統計，並強調「今年以來，台灣出口表現多優於其他亞洲國家，但去年底迄今新台幣對美元升值4.43％，相對其他主要貨幣升幅尚屬適中。」

央行指出，今年前十月，台灣出口年增率3.4%，為少數出口正成長的亞洲國家；除台灣外，中國大陸今年出口年增0.5%，南韓出口年減8.1%，新加坡年減14.9%。

央行資料顯示，新台幣今年以來累計升值4.43%，升幅雖領先主要貿易對手國韓元的4.18%，但落後人民幣的5.43%、歐元的5.33%和菲律賓幣的4.78%。

回顧今日盤中匯市交易，外資左手買股、右手持續匯入逾1億美元，但連續兩日，新台幣匯率盤中最高價都在28.51元止步、未能重返「28.4」字頭，對此，匯銀主管說，不是新台幣匯率不具升值條件，而是央行鐵了心阻升。

近兩日央行展現鐵腕作風，新台幣匯率最高只能升抵「28.51」，出口商、外資拋出多餘的美元，全數被央行買下，新台幣匯率因此陷入狹幅盤整格局。