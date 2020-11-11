台股收漲180.47點刷新歷史紀錄 三大法人買超196.95億
台股今（11）日開低走高收最高，雖遭MSCI調降權重，但在台積電（2330）止跌反彈領漲，加上金融股及塑化股助攻，指數翻紅上漲，再衝上歷史新高，終場以13,262.19點作收，上漲180.47點，成交量2,390.5億元；三大法人買超196.95億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超153.91億元，投信賣超4.28億元，自營商買超（合計）47.33億元，其中自營商（自行買賣）買超32.92億元，自營商（避險）買超14.4億元。
台股今日以13,067.04點下跌開出，權值股台積電領漲，帶動大立光、鴻海等股走揚，新增MSCI成分股上漲居多，加上金融股、塑化股助攻，各類股幾乎齊漲，僅光電小跌，指數翻紅後一路向上攻，再刷新歷史紀錄，收在最高13,262.19點，漲幅1.38%。
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