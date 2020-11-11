台股收漲180.47點刷新歷史紀錄 三大法人買超196.95億

美商輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）合作研發的新冠疫苗，9日宣布試驗結果有效性超過90%，消息令人振奮，造成歐美股市大漲，今天的亞股及台股也激烈反應，包括航空旅遊相關概念股均大漲回應，但受益於疫情的各種生技防疫概念股，還有在家上班上課及宅經濟等科技及相關受益股皆大幅重挫。

2020-11-11 11:41