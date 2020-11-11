MSCI連七季調降 證交所：台股生效日才有大波動

MSCI（明晟）今（11）日公布半年度調整，證交所公告，本次台股在MSCI全球標準型指數權重下調0.01個百分點至1.61%，新興市場指數調降0.33個百分點至12.47%，亞洲除日本指數降0.27個百分點至13.95%，相關調整於11月30日盤後生效。

證交所指出，全球被動式指數追蹤規模日益增長，為追蹤標的帶來充沛流動性，不過由於被動式指數追蹤資產大多是收盤價為交易基準，藉此減少追蹤誤差，因此相關調整影響預期以成分股生效前最後交易日的尾盤有較大波動。

證交所表示，MSCI每年例行於2月、5月、8月及11月執行指數定期審核和調整，根據網站公布審核調整結果及生效日期，本次第4季及明年第1季之調整公告和生效日分別為歐洲中部時間11月10日（公布）、12月1日開盤（或11月30日盤後）生效，及明年2月9日（公布）、3月1日開盤（或2月26日盤後）生效。

其中，明年3月1日（周一）因遇228連假將休市一天，台股部分為2月26日盤後、或3月2日開盤生效。